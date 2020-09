À Auxerre, l'hypnose de plus en plus employée pour arrêter de fumer

L'hypnose fait un tabac. Dans son cabinet situé proche du centre-ville d'Auxerre (Yonne), Céline Boisdon pratique l'hypnothérapie. Installée depuis près d'une dizaine d'années, elle aide principalement ses patients à abandonner la cigarette. Une solution plus efficace que les substituts nicotiniques selon la praticienne. La méthode gagne en popularité et en légitimité. « La demande est constante, elle est présente et elle est croissante. C'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience des dangers du tabac, même si les jeunes commencent toujours de plus en plus tôt », explique-t-elle.

Une discipline qui fait ses preuves

Une autre explication se trouve dans le changement d'état d'esprit des médecins à propos de l'hypnose. Des généralistes, pneumologues ou encore gynécologues recommandent à leurs patients de se rendre chez Céline Boisdon. « Ça s'est vraiment démocratisé. Je pense qu'il y a des années encore, la médecine était assez réticente vis-à-vis de l'hypnose et puis la discipline ayant fait ses preuves, maintenant les passerelles sont beaucoup plus évidentes entre les médecins et les hypnothérapeutes », se réjouit-elle. Certaines mutuelles proposent même désormais un remboursement pour les séances d'hypnothérapie liées à l'arrêt du tabac. En moyenne, une consultation avec un spécialiste coûte 65 euros.

Lorsque elle aide une personne à cesser la cigarette, l'objectif de Céline est de travailler sur l'inconscient et non de remplacer une addiction par une autre comme on peut le faire en utilisant des substituts nicotiniques. Le but est de déprogrammer une habitude pour en mettre en place une autre qui soit plus en adéquation avec le désir du patient. « On va travailler sur la force intérieure, de façon à mobiliser toutes les ressources de la personne pour franchir ce cap et se dire “j'arrête de fumer”. On va travailler sur la liberté et puis le dégoût, de manière à mettre de la distance entre la cigarette et la personne. »

À chaque hypnotiseur sa méthode

Avant la séance d'hypnose, Céline Boisdon rencontre toujours son patient une première fois pour faire un point sur son rapport au tabac. Elle lui explique alors comment fonctionne l'hypnose ainsi que sa manière de procéder et est à l'écoute d'éventuelles craintes, notamment celles liées à la prise de poids. « Ça fonctionne bien, j'ai de bons résultats. Après évidemment ce n'est pas une baguette magique, l'idée c'est d'avoir envie d'arrêter de fumer mais comme toute méthode d'ailleurs. »

Les méthodes varient en fonction des hypnothérapeutes. Laurent a arrêté de fumer après une séance d'hypnose de 20 minutes. Inquiets de ses toux et de sa consommation de tabac (30 à 40 cigarettes roulées par jour), ses proches ont contacté un hypnotiseur qu'il a accepté de rencontrer. Résultat alors immédiat pour Laurent, pourtant sceptique avant la consultation. « Je n'y croyais pas du tout pour être franc avec vous, se rappelle-t-il au micro de France Bleu. J'y suis allé comme ça en me disant “ça coûte rien”.

En sortant de la séance avec cette personne, je me suis dit “on va lui donner une chance, on va essayer quand même” et puis ça s'est fait naturellement. » Depuis cinq ans, il n'a plus touché une cigarette. Son cas est cependant plutôt rare : les hypnothérapeutes s'accordent sur le fait que l'hypnose ne fonctionne presque jamais si la personne hypnotisée ne se rend pas chez le praticien par sa propre volonté et avec un réel souhait d'arrêter de fumer. « De toute façon, on ne va pas hypnotiser une personne contre sa volonté. Ça ne serait pas déontologique et ce serait contre-productif », souligne Céline Boisdon.

L'hypnothérapie pour arrêter de fumer reste loin de faire l'unanimité dans le domaine médical. Jean-Louis Duros, coordonnateur et médecin-référent de Tabagir à Auxerre, soulignait ce mercredi, qu'aucun tabacologue n'a encore confirmé l'efficacité de l'hypnose. Il a rappelé que la méthode officielle et reconnue c'est le substitutif par dérivé nicotinique, à savoir le patch.