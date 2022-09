A Auxerre, la Croix Rouge propose des démonstrations de gestes de premiers secours

Ce samedi 10 septembre, a lieu la journée mondiale des premiers secours. A cette occasion, la Croix Rouge d'Auxerre a fait quelques démonstrations, au forum des associations, à l'abbaye Saint-Germain.

Il est primordial d'apprendre ces gestes aux enfants le plus tôt possible

Amélie Sarrey, bénévole à la Croix Rouge Copier

Amélie Sarrey est bénévole à la Croix Rouge et a l'habitude de s'occuper des démonstrations des gestes de premiers secours. Pour elle, les enfants doivent les apprendre le plus tôt possible. "Ça revient à sensibiliser les enfants à l'urgence. Et les enfants sont souvent seuls avec leurs parents à la maison. S'il se passe quelque chose, ils pourront intervenir, ne serait-ce que composer le 15" explique-t-elle.

Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les enfants seront à même de mieux intégrer les gestes de premiers secours, s'ils ont été initiés tôt. "Plus ils grandissent et plus il est possible de voir avec eux comment s'occuper de quelqu'un qui vient de se brûler, ou qui vient de perdre connaissance" poursuit Amélie Sarrey.

Les plus jeunes, intéressés par les démonstrations Copier

Une piqûre de rappel nécessaire

Pour celles et ceux qui connaissent déjà ces gestes, il est vrai que si on ne les pratique pas, on a tendance à les oublier. C'est ce que pense Marie-Laure. "Ça fait un petit moment que je n'y avais pas pensé et je me rends compte qu'on oublie. Si on ne se penche pas dessus régulièrement ça peut être fatal. Et si on veut être efficace le moment venu, il faut réviser, parce qu'un malaise ou un accident peuvent arriver partout" confie-t-elle, attentive à la démonstration.

Selon le ministère de la Santé, seulement 20% de la population française est formée aux gestes de premier secours.