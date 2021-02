A Avranches, la réalité virtuelle aide à la formation des personnels de blocs opératoires

Le casque de réalité virtuelle a été mis au point par l'équipe de l'hôpital privé de la Baie à Avranches et notamment de Bruno Bouhourd, son directeur du service des soins.

Jusqu'à présent, le personnel médical devait se déplacer dans des lieux de formation. Mais grâce à ce casque de réalité virtuelle, la formation peut se faire sur place.

Immersion virtuelle dans un bloc opératoire

Le casque permet d'immerger les soignants dans une salle d'opérations virtuelle. Ils doivent alors identifier dans ce bloc opératoire virtuel des erreurs en terme d'hygiène, de circuits de médicaments et autres techniques de soins.

Des personnels soignants en formation avec des casques à réalité virtuelle - Bruno Bouhourd

"La vidéo à 360 degrés permet d'économiser du temps et de permettre à plus de personnels de suivre la formation, que ce soit les infirmières et aides soignants que les chirurgiens et anesthésistes", explique Bruno Bouhourd.

Il a fallu de nombreuses années de recherches avec une start-up caennaise VRV-Prod pour réaliser la vidéo. En septembre dernier, la société Simango, spécialisée dans la formation des professionnels de santé, a intégré cette vidéo dans son casque de réalité virtuelle.

Les premières formations ont commencé fin 2020 et se développent maintenant sur l'ensemble de Vivalto Santé, le groupe d’une quarantaine de cliniques privées auquel appartient l’établissement d’Avranches.

A ce jour, un vingtaine de sites profitent de cette technologie développée par l'équipe de l'hôpital privé de la Baie d'Avranches.