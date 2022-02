A Barneville-Carteret, la colère du maire face au silence de l'Elysée sur le manque de médecins

Le maire de Barneville-Carteret, David Legouet, a rencontré le président de la République le 17 novembre et lui a remis un courrier sur le désert médical que sera bientôt sa commune. En octobre prochain, deux des trois médecins partiront à la retraite. Depuis, aucune réponse. L'élu s'en indigne.

Barneville-Carteret (Manche) n'aura plus qu'un seul médecin généraliste à l'automne 2022 s'il n'y a aucune installation d'ici là.

En octobre 2021, David Legouet avait déjà cherché à dénoncer une forme de surenchère liée à la pénurie de généralistes : il venait alors de recevoir des demandes faramineuses de la part d'un médecin de région parisienne pour venir s'installer, notamment un logement gratuit pendant deux ans, une voiture de fonction ou encore un terrain constructible.

Le 17 novembre 2021, reçu avec une délégation de maires à l'Elysée, le maire de Barneville-Carteret a pu porter auprès du chef de l'Etat ses inquiétudes. En octobre prochain, après deux départs en retraite, la station balnéaire pourrait bien se retrouver avec un seul généraliste pour 2300 habitants et 12000 l'été !

Pas de réponse de l'Elysée

Il a alors remis un courrier au président : "Il l'a glissé dans sa poche et m'a dit "je vais m'occuper des médecins"". Mais deux mois et demi plus tard, aucune réponse de l'Elysée, ni du gouvernement, ni des parlementaires, s'indigne David Legouet :

Par l'absence de réponse à cette urgence, on voit quelle considération il accorde aux besoins essentiels des Français, lance le premier édile écoeuré. En novembre, nous n'aurons plus qu'un seul médecin, les gens sont inquiets. Et au niveau de l'Etat, malheureusement, ça ne les préoccupe pas. Donc c'est de la colère que nous avons.

Sa colère a également été attisée par le rejet, en fin d'année dernière, d'amendement au Sénat ou des propositions de loi visant à mettre en place une obligation temporaire d'installation dans les déserts médicaux pour les jeunes médecins. Il espère que ce sujet de la pénurie de généralistes sera bientôt au coeur de la campagne électorale.