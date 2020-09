"On a besoin de renforts dans les maisons de retraite", estime le directeur d'un établissement de la Vienne

Ça fait sept mois qu'elles sont mobilisées. Sept mois que les maisons de retraites font tout pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, "et maintenant nous sommes à bout", rapporte ce mardi matin sur France Bleu Poitou, Eric-Angelo Bellini, le directeur de l'EHPAD de Pleumartin, dans la Vienne.

Inquiétude autour de la chaleur et du retour de la grippe saisonnière

La chaleur de cette semaine est une contrainte de plus dans la gestion de la crise par les établissements accueillants des personnes âgées. "Mais en cette saison, c'est encore plus difficile de gérer la chaleur, car nous préparons déjà l'arrivée de la grippe, explique le directeur. Tous les ans, c'est une de nos préoccupations premières, mais là encore plus. Nos résidents sont encore plus à risque". La vaccination sera donc l'un des sujets principaux sujets d'échange avec le personnel.

A nouveau des manques de moyens

"Les renforts en personnel sont maintenant remis en cause ou disparaissent tout simplement", déplore Eric-Angelo Bellini. Il fait le constat que les promesses de l’exécutif, faites pendant les premiers mois de l'épidémie de Covid-19, ne sont plus forcément tenables aujourd'hui. "Face à nous, on a des gens qui comptent, qui calculent et qui sont maintenant pointilleux".

On est crevé, on a plus de renforts et la lassitude mentale est très très forte" Eric-Angelo Bellini

Un reconfinement à l’écart des familles ?

Le directeur de l'EHPAD de Pleumartin va organiser une réunion avec les familles des résidents. "Il faut que nous évoquions les nouvelles consignes et les nouvelles contraintes à mettre en place, souligne Eric-Angelo Bellini. "On ne veut pas limiter les visites, on sait que c'est délétère, mais la question se pose. A quelle hauteur va-t-on mettre le curseur entre la liberté personnelle et la sécurité collective ?".