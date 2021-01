Coronavirus à Biarritz : le nouveau centre de vaccination affiche déjà complet

La campagne de vaccination entre dans une nouvelle phase. Depuis ce lundi 18 janvier, elle est également ouverte à tous les seniors de plus de 75 ans (y compris hors Ehpad) et à celles et ceux qui souffrent d'une pathologie à "haut risque". Désormais, 6,4 millions de Français sont concernés. Et après la frilosité du début, l'engouement pour le vaccin anti-covid. A Biarritz, le centre de vaccination a ouvert ce lundi au casino municipal et tous les créneaux proposés pour les trois prochaines semaines ont été pourvus. "En réalité sur six semaines, puisqu'il y a la deuxième injection. Nous devons également la prendre en compte dans notre logistique", précise Adrien Boudousse, médecin urgentiste et le premier adjoint au maire de Biarritz en charge des solidarités.

Beaucoup de gens ne peuvent pas s'inscrire parce que malheureusement les doses sont données au compte-goutte

Une situation frustrante pour Maider Arosteguy, l'édile de la ville. " Beaucoup de gens ne peuvent pas s'inscrire parce que malheureusement les doses sont données au compte-goutte. On ne peut vacciner que 40 personnes par jour, pas plus, alors qu'on aurait peut facilement tripler notre capacité. Nous sommes freiné par l'Etat qui ne fournit pas assez de vaccins puisque contrairement à ce que nous redoutions, la population répond présente et elle est demandeuse de cette protection que constitue la vaccination.

Capture d'écran du site doctolib - Sonia Ghobri

L'élue avait déjà reproché à l'Etat de mener une campagne de vaccination trop lente. "Il a fallu qu'on se batte pour pouvoir ouvrir un centre de vaccination parce que l'Etat avait prévu un nombre de centre de vaccination beaucoup plus faible". Le 5 janvier dernier, Maider Arosteguy a contacté le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la responsable de l'Agence régionale de santé (ARS) dans le département afin de leur proposer de mettre à disposition le Casino municipal de Biarritz. L'ARS avait répondu négativement "pour se concentrer sur la phase 1 de la vaccination".

Le vaccinodrome de Biarritz n'est pas ouvert qu'aux Biarrots. Il n'est plus possible de prendre un rendez-vous pour la première injection du vaccin contre la Covid-19 sur la plateforme Doctolib. De nouveaux créneaux devraient être proposés dans les "prochains jours", indique le site. Il reste quelques places pour la seconde injection.

La ville de Biarritz a mis en service un numéro vert pour toute demande d'information : 0800.72.60.64.

