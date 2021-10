Covid-19 : l'école Saint-Gabriel ferme pour une semaine à cause de nombreux cas

Les 500 élèves de l'école Saint Gabriel à Bordeaux vont retrouver l'enseignement à distance dès ce vendredi et cela pour une semaine. Le Covid-19 circule dans cet établissement privé catholique où 45 cas ont été détectés depuis la rentrée scolaire, nous confirme sa directrice Pascale Coyo. Trois nouveaux cas ont été recensés cette semaine, ce qui a poussé la préfète de Gironde à prendre un arrêté pour fermer l'école. Tous les élèves du primaire et enseignants devront présenter un test négatif pour qu'elle rouvre dans 7 jours, vendredi prochain. C'est la première fois que cette école, qui regroupe maternelle et primaire, doit fermer depuis le début de l'épidémie de coronavirus.