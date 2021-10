A Bordeaux, l'épidémie de bronchiolite devrait atteindre son pic début novembre

Dans une des chambres de l'hôpital pour enfants de Bordeaux, une petite fille vient de passer quelques nuits compliquées. Lénaée a 4 mois, et elle a attrapé une bronchiolite quelques jours plus tôt, à cause de ses deux grandes sœurs qui étaient malades. Après un premier diagnostic par son pédiatre, les symptômes de l'enfant se sont aggravés. Maëlle, sa mère, a très vite appelé le SAMU, qui l'a transporté au CHU Pellegrin. Depuis, la petite fille est sous assistance respiratoire. Son état s'est stabilisé. "C'est rassurant, elle n'est plus en phase de dégradation de son état" explique Maëlle qui est au chevée de sa fille depuis trois nuits.

60 patients en plus par jour aux urgences pédiatriques

Aux urgences pédiatriques, le rythme de passage est soutenu. "On est à 180 patients par jour en ce moment, d'habitude on est plus sur 120" selon Marion Bailhache la responsable des urgences pédiatriques. Cette affluence est en partie due à des cas de bronchiolites. La Nouvelle-Aquitaine est entrée en phase épidémique la semaine dernière. "C'est comme l'épidémie de covid, c'est une vague qui arrive avec une montée progressive des cas" selon Marion Bailhache qui fait le lien avec la crise sanitaire. Avec les gestes barrières, "on fait face à deux générations d'enfants qui n'ont pas pu être immunisées".

Des symptômes qui doivent alerter

Le professeur Olivier Brissaud, le responsable de l'unité de réanimation pédiatrique du CHU Pellegrin rappelle que certains signent doivent alerter les parents, comme le petit âge, "ceux qui ont moins de deux mois et qui ont des difficultés respiratoires, il faut qu'ils soient vus par un médecin des urgences pédiatriques". Il faut rapidement appeler le SAMU lorsque les parents remarquent que leur enfant fait des pauses respiratoires, qu'il change de couleur ou ne réagit pas comme d'habitude.

En fin de semaine dernière, 4 enfants étaient en réanimation pédiatrique au CHU de Bordeaux, sous assistance respiratoire.