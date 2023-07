A Bordeaux, les urgences au défi de l’été

Comme tous les étés, les services d’urgence des hôpitaux en Gironde sont sous tension. L’arrivée des touristes sur le littoral girondin et les départs en vacances des urgentistes, viennent s’ajouter au manque de moyens de personnel du reste de l’année …

L’Agence Régionale de Santé a préparé cette période estivale et retenu plusieurs solutions pour faire face au problème. A Pellegrin, les urgences sont régulées 24 heures sur 24, dès demain et jusqu’à la fin du mois d’août. Il faut d’abord appeler le 15 pour pouvoir accéder aux urgences. Un vrai cap de franchi, puisque la régulation ne s’appliquait jusqu’à présent qu’en soirée. « Ce filtrage permet notamment de préserver les opérations techniques qui ne peuvent pas être faites ailleurs », justifie Bénédicte Motte, directrice départementale de l’ARS.

Pourtant, cette régulation systématique inquiète les syndicats des professionnels de santé. « La régulation des urgences du CHU de Pellegrin aura des conséquences sur les autres services de Gironde », explique Gilbert Mouden, infirmier anesthésiste au CHU de Bordeaux et représentant du personnel au syndicat Sud. « C’est très tendu sur la côte, les services d’Ares, Arcachon et Lesparre ne tiennent pas à grand-chose. Il ne faut pas qu’il y ait d’arrêt maladie… »

A Sainte-Foy-La-Grande, elles seront totalement fermées jusqu’au 17 août. « Une situation catastrophique » pour la maire de la commune Christelle Guionie. Elle regrette que la couverture médicale à Sainte-Foy-La-Grande ne soit pas équivalente à celle de Bordeaux ou du Bassin d’Arcachon. Une équipe de l’hôpital de Libourne assure, pendant la fermeture, la couverture du territoire.

Les urgences seront aussi fermées quelques jours à Pessac et Langon. Les urgentistes iront notamment compléter les effectifs des établissements littoraux de La Teste-de-Buch et de Lesparre-Médoc. En revanche, les onze maternités du département resteront ouvertes sans aucun filtrage.

Le Service d’accès au soin (SAS) comme solution temporaire ?

Pour limiter l’afflux de patients dans les urgences du département, l'Agence régionale de Santé compte sur une plateforme qui existe depuis quelques mois, mais qui prend de l'ampleur : le SAS, service d'accès aux soins. Une sorte de filet de sécurité pour les urgences. Ce dispositif est directement intégré au 15. Lorsque vous composez le numéro, Vous discutez avec un professionnel de santé du SAS. En fonction de votre situation, il vous redirige soit vers les urgences soit vers un médecin généraliste.

« C’est un bon système », décrit Gilbert Mouden. « Mais il y a encore des limites. On manque d’assistants de régulation médicaux, on manque de médecins de ville, on manque d’effecteurs pour transporter les patients. On manque de moyens. »

En 2022, la régulation estivale avait permis de faire baisser le nombre d’admissions aux urgences de 15% par rapport au reste l’année. Une première. Bénédicte Motte conclue : « On aimerait que cette année ressemble à l’année 2022. »