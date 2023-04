À Bordeaux, un centre de traitement de l'endométriose "à la pointe", au rayonnement international

Règles ou rapports sexuels douloureux, troubles digestifs, douleurs abdominales.... l'endométriose est une maladie qui touche 10% des femmes menstruées et que la médecine ne sait pas encore guérir, mais elle sait la soigner. Depuis 2018 l'institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose (IFEM Endo), est installé à la clinique Tivoli Ducos de Bordeaux et est pionnier en la matière en France.

Il s'agit d'abord de la seule équipe médicale du pays à ne traiter que l'endométriose, tous les corps de métier travaillent de concert. "C'est une maladie au départ gynécologique mais qui atteint d'autres organes, c'est pour ça que dans notre équipe il y a des chirurgiens, des urologues, des radiologues, un algologue, un ostéopathe, etc. C'est cette prise en charge globale et multidisciplinaire de l'endométriose qui fait notre particularité", détaille Isabella Chanavaz-Lacheray, gynécologue et médecin de la reproduction.

"On a de très bon retours"

La clinique investit régulièrement dans ce centre, qui dispose aujourd'hui d'un matériel à la pointe de la technologie. "La moitié de nos chirurgies sont dites 'complexes', la technologie apporte un plus en matière de sécurité et d'ergonomie pour nos patientes, et ça peut nous aider à aller un peu plus loin dans la prise en charge chirurgicale", explique l'un de ceux qui travaille avec au quotidien, le chirurgien Benjamin Merlot.

Chaque année 4.000 patientes sont prise en charge à l'IFEM Endo de Bordeaux, et 800 opérations chirurgicales sont pratiquées. Près de la moitié des patientes viennent d'en dehors de la région Nouvelle-Aquitaine, certaines font même le trajet depuis l'étranger. L'association de lutte contre l'endométriose Endo France aiguille régulièrement des femmes vers cet établissement, "on a de très bons retour, par rapport à d'autres endroits, c'est une prise en charge plus précise, plus sécurisante par rapport à ailleurs", d'après Anne l'une des bénévoles.

Une errance médicale de 7 ans

L'association se réjouit d'un tel institut installé en France, l'enjeu maintenant est de réduire le temps d'errance médicale. C'est-à-dire le temps pendant lequel une patiente ne sait pas qu'elle est atteinte d'endométriose. "Les patientes ont une errance médicale de 7 ans, pendant lesquels elles se posent des questions, et se demandent ce qu'elle ont. Ce sont les même chiffres depuis plusieurs années, mais on espère qu'ils vont diminuer avec la sensibilisation des médecins. L'endométriose est entrée dans la faculté de médecine depuis 2020, c'est très récent. Il faut encore le temps que les médecins soient formés et qu'ils connaissent la maladie. Mais on a espoir que de plus en plus de médecins la diagnostiquent", poursuit Anna.

L'IFEM Endo est spécialisé dans la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose, et ne réalise donc pas de dépistage. Si vous avez un "diagnostic confirmé d’endométriose", vous pouvez prendre rendez-vous sur le site internet. Si vous ne vous êtes pas encore faite dépister, consultez un médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme, afin de réaliser un diagnostic. Toutes les informations sont sur le site de l'association Endo France.