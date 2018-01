Bourg-lès-Valence, France

A Bourg-lès-Valence, la mobilisation pour le petit Noah a porté ses fruits. Depuis plusieurs mois les parents de ce jeune handicapé moteur ont lancé un appel au don sur les réseaux sociaux. Et ils ont atteint leur objectif: récolter 4.000 euros pour emmener leur enfant de 9 ans en Pologne. Direction un institut spécialisé où Noah pourra profiter de séances intensives de kinésithérapie, grâce notamment à des technologies de pointe. Noah, son papa et sa maman s'envoleront le 3 mars pour rejoindre l'institut.

La Ville et les internautes derrière Noah

Si la famille a pu réunir une telle somme, c'est avant tout grâce à la mobilisation des internautes. Depuis plusieurs mois, la famille de Noah relaie son appel au don sur les réseaux sociaux. Frédérique, la maman, se souvient : "On a monté le Facebook, on a distribué nos flyers, on avait tout préparé !" Dès lors, Frédérique reçoit chaque jour des chèques ou des mots de soutien envoyés des quatre coins de la Drôme et de l'Ardèche. "Et ça, résume Frédérique, émue, ça me donne de la force de voir que les gens sont là pour nous."

Un voyage rendu possible également par la mairie de Bourg les Valence. Le conseil municipal a voté à l'unanimité l'octroi d'une subvention de 1000 euros à l'association AIDE-DONS NOAH À MARCHER. La remise de l'enveloppe se déroulait en début de semaine chez les parents, en présence de Marlène Mourier. L'occasion pour la maire de Bourg-lès-Valence de lancer un appel aux Bourcains en situation de handicap : "Certains n'osent pas faire appel aux services de la municipalité, par pudeur ou par méconnaissance. Voilà pourquoi il serait intéressant que je puisse connaître ces familles là, pour voir si elles ont des besoins, soit en matière financière, soit en matière de conseils et d'orientation."

De son côté, la famille de Noah espère que le voyage en Pologne pourra aider l'enfant à faire des progrès significatifs. Suite à cette vague de générosité, Frédérique, la maman, s'est promise une chose : "Mon rêve c'est de pouvoir faire vivre l'association et en faire profiter d'autres enfants comme Noah."

Vous pouvez aider l'association en envoyant un don au siège social (570, route de Fouillouse, Bourg-lès-Valence), en participant à la cagnotte, ou en vous rendant sur le site de l'association.