À Bourganeuf, l'Ehpad du Thaurion fait peau neuve

Après six ans dont quatre de chantier effectif, et des ralentissements liés au Covid, la rénovation de l'Ehpad du Thaurion, à Bourganeuf, est terminée. Elus et personnels étaient présents pour l'inauguration officielle ce jeudi.

Tout a commencé en juin 2016 et le chantier est donc officiellement terminé en juin 2022. La rénovation de l'Ehpad du Thaurion, à Bourganeuf, est entièrement finalisée après deux années de programmation, quatre de chantiers, et quand même pas mal de sueurs froides. Dominique Grand, la directrice déléguée de l'établissement, résume, "dans un premier temps, nous avons pu rencontrer des problématiques techniques notamment sur les extensions avec la découverte de venues d’eau et de réseaux concessionnaires nécessitant certaines adaptations de constructions et donc un impact sur le planning de l’opération".

Ensuite, c'est la crise sanitaire qui a entrainé du retard explique Dominique Grand, "le chantier a été suspendu lors du premier confinement en mars 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19. Les consignes sanitaires ont interrompu l’opération pendant près de quatre mois. La reprise des travaux a été extrêmement progressive du fait des contraintes sanitaires à mettre en place. Les conséquences ont également porté sur les approvisionnements, la réorganisation des entreprises et leurs équipes, ainsi que le fonctionnement global du chantier et de l’établissement. Enfin, le chantier a également été confronté à la cessation d’activité de trois entreprises. Celle de l’entreprise de gros œuvre, nécessitant du temps passé en procédures diverses (constats d’huissier, re-consultations, gestion des devis etc…) et des adaptations sur les travaux à réaliser, impactant l’avancement de l’opération."

Rénovation et améliorations

La restructuration a porté, en intérieur sur :

La restructuration des chambres simples existantes avec création de sanitaires PMR

Le remplacement des chambres doubles existantes par des chambres simples avec sanitaires PMR

La création de 8 chambres simples supplémentaires en pignon Est

La création d’une nouvelle entrée et d’une salle d’animation en façade Nord

La création d’un ascenseur PMR en façade Sud

La création de locaux techniques dans l’existant et au RDC de l’extension Est (locaux ménages, rangements, réserves, vestiaires etc…), - L’embellissement des locaux communs existants (salle à manger, salon)

La mise aux normes PMR

L’adaptation du désenfumage existant réalisé en 2010

La création d’un salon des familles ainsi qu’un salon de coiffure

Les résidents ont maintenant une chambre simple, avec un cabinet de toilette personnel © Radio France - Léo Corcos

Et en extérieur :

Création d’un parking de 20 places (dont 2 PMR)

Réorganisation des accès du site (accès public et accès techniques)

Aménagement de cheminement PMR en façade Sud

Création d’une passerelle de liaison entre le R+1 et le haut du terrain en façade Nord en vue de l’aménagement futur d’un jardin thérapeutique.

Avant et après © Radio France - Léo Corcos

Des travaux qui ont coûté, en tout, 4,165 millions d'euros. Ils ont été financés par une subvention de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine d'un montant de 400.000 euros, et le solde par de l'autofinancement, donc sans recours à l'emprunt. Avant les travaux, l’Ehpad avait une capacité de 80 lits, répartis dans 56 chambres simples et 12 chambres doubles. Après les travaux, la capacité est de 75 chambres individuelles avec cabinet de toilette.