À Bourges, une cinquantaine de manifestants pour défendre l'hôpital public

Une centaine de manifestants se sont réunis place Séraucourt à Bourges ce samedi 4 décembre. Une cinquantaine manifestait contre le passe sanitaire, une cinquantaine pour l'hôpital public. Le syndicat CGT appelait à la mobilisation pour "sauver l'hôpital public, ses patients et son personnel". Les manifestants dénoncent une situation qui se dégrade à l'hôpital.

Une cinquantaine de manifestants se sont réunis à Bourges à l'appel de la CGT pour défendre l'hôpital public © Radio France - Justine Claux

Un manque de personnel

Les maux de l'hôpital sont nombreux. Pas assez de moyens, pas assez de lits mais surtout pas assez de personnel. L'hôpital manque de médecins, d'infirmiers et d'aides-soignants. "Les salariés ne sont pas remplacés, comme les médecins qui partent à la retraite, et on ne trouve plus assez d'étudiants qui sortent d'école, alerte Sandrine Oger, infirmière à l'hôpital George Sand. On vient travailler sur nos jours de repos mais on ne va pas tenir comme ça très longtemps".

Résultat : les soignants sont épuisés et les patients en paient les conséquences. "L'absentéisme est important parce que les salariés n'en peuvent plus. Il y a beaucoup d'arrêts maladie et une dégradation des conditions de travail, assure Florie Gaeta, infirmière à l'hôpital Jacques Cœur. Forcément les conditions d'accueil des patients se dégradent. Les usagers sont clairement en danger, faute de personnel".

Une cinquantaine de lits en plus

Entre mauvaise prise en charge des patients et délais d'attente extrêmement longs, "l'offre de soins est au rabais", ajoute Florie Gaeta. La CGT exige donc plus de moyens pour l'hôpital public. "On réclame des postes et des ouvertures de lits. On demande de faire notre travail au mieux", résume Barbara Kowal, déléguée CGT à l'hôpital George Sand.

Il faudrait au moins une cinquantaine de lits supplémentaires, d'après la CGT.