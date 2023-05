A Brest, des scientifiques bandent les yeux d'une sculpture pour alerter sur la crise climatique

Les yeux de la statue de Jean-Queméneur et Fanny de Laninon ont été bandés pour alerter sur la crise climatique

Brest, la célèbre statue Jean Quéméneur et Fanny de Laninon s'est fait bander les yeux, sous le pont de Recouvrance.

. Une action symbolique revendiquée par le collectif Scientifiques en rébellion, pour alerter sur la crise climatique. À Paris, Nice, Toulouse et dans le monde entier, dans la nuit du dimanche au lundi 15 mai 2023, des scientifiques ont recouvert de bandeaux les yeux d'une centaine de sculptures. Ils demandent aux gouvernements d'accélérer la baisse de production des gaz à effet de serre, et notamment le carbone.

ⓘ Publicité

Des mesures immédiates

Le collectif Scientifiques en rébellion a revendiqué l'action à Brest dans un communiqué, qui explique : « Les statues sont des symboles emblématiques que l’on trouve partout dans le monde. Si nos dirigeants mondiaux espèrent un jour mériter une statue, ils doivent changer radicalement leur ligne de conduite. Le dernier rapport du GIEC montre clairement que la crise climatique et le désastre écologique menacent notre existence même, et exigent des mesures immédiates qui vont bien au-delà de ce qui est fait actuellement. »