A Brest, l'association Halte au Cancer continue d'embellir le quotidien des malades

Rendre le parcours de soin en cancérologie moins anxiogène pour les malades, c'est la volonté de l'association Halte au Cancer qui a inauguré ce jeudi à la clinique Pasteur-Lanroze de Brest sa dernière réalisation. Elle a financé intégralement (16 000 euros) la rénovation de la salle d'attente d'oncologie et de l'espace de soins socio-esthétiques, où l'on apaise les corps traumatisés par la chimiothérapie.

Grâce à une décoration soignée, et à des éclairages doux et chaleureux, l'ambiance est radicalement différente estime Katy, l'une des esthéticiennes : "avant c'était une chambre d'hôpital et aujourd'hui c'est un endroit à part. Le fait de changer d'air, d'être prises en compte c'est important pour les patientes." Justement, Marie-Pierre a le sourire à la sortie de cette cabine de soins "très bien conçue, vraiment une réussite."

Quant on rentre dans cette pièce, on a l'impression d'être ailleurs que dans une clinique. Marie-Pierre

Sur le mur de l'espace de soins socio-esthétiques, un papillon entouré de LED roses rappelle le logo de l'association Halte au Cancer. © Radio France - Nicolas Olivier

Le confort et le bien-être des patients sont la priorité de l'association Halte au Cancer. Et pourquoi pas essayer de leur faire oublier la maladie, avance le président Marcel Gouardos. "Parce qu'on y pense tout le temps, une personne qui a le cancer se dit 'j'ai encore combien de jours ?' L'hôpital, on n'y vient pas de gaieté de cœur donc si on peut avoir l'impression d'être ailleurs, je crois que tout est gagné".

182 000 euros financés en 8 ans

Déjà en 2019, Halte au Cancer avait installé un aquarium virtuel dans la salle d'attente de la radiothérapie de la clinique, et refait les plafonds pour égayer le couloir menant aux salles de consultation. Sans l'association, ces aménagements n'auraient pu être financés. "On a des choix à faire, malheureusement parfois l'esthétique n'est pas la priorité, reconnaît le directeur du CHP Brest Anthony Monnier. Ce type d'association nous permet de pouvoir embellir les locaux."

Depuis sa création en octobre 2012, Halte au Cancer a investi plus de 182 000 euros dans une quinzaine d'actions concrètes, qui contribuent à améliorer le quotidien des malades. L'association, reconnue d'utilité publique, rappelle que ces projets ne pourraient voir le jour sans l'appui de ses partenaires et donateurs fidèles. Elle espère atteindre la barre des 200 000 euros en 2021.