Une unité de dépistage mobile de la Covid-19 à Brest pour deux jours

Jusqu'à une heure et demie d'attente sous le soleil pour se faire prélever : des dizaines de Brestois sont venus mercredi après-midi pour profiter des tests gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance proposés par l'ARS (Agence Régionale de Santé) et Cerballiance. En quatre heures, près de 200 tests ont été effectués sous le barnum installé place de la Liberté.

Désengorger les drives

Parmi les candidats au prélèvement nasopharyngé (PCR), tous les profils sont représentés : étudiants en médecine devant fournir un test négatif à la rentrée, patients invités à subir une intervention chirurgicale, enfants fiévreux envoyés par le médecin traitant... "Y'a eu de tout, détaille le docteur Caroline Brinquin, médecin biologiste au laboratoire Cerballiance et responsable de cette unité mobile. Surtout des gens avec des symptômes et des cas contacts ou présumés, qui ont des ordonnances mais n'arrivent pas à avoir des rendez-vous dans les drives. Ça permet de désengorger un peu, d'aller un peu plus vite."

ECOUTEZ Quentin, qui était obligé de faire un test. Copier

"Une petite angoisse"

Dans la file d'attente, des sujets "à risques" comme Claude, 65 ans, diabétique et atteint d'une maladie génétique invalidante. "Je fais partie des personnes vulnérables donc ne peux pas dire que ça ne me fait pas peur. Vaut mieux avoir peur que l'inverse." La peur et la curiosité ont également motivé Thierry, un commercial "qui croise beaucoup de monde. C'est histoire de se rassurer, mais je suis curieux de voir si effectivement je l'ai contracté. Je pense qu'il va y avoir une petite angoisse en attendant le résultat."

Des résultats délivrés sous 48 à 72 heures. L'unité mobile reviendra ce jeudi place de la Liberté, de 14h à 18h.