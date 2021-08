A Brive, les militants anti-pass sanitaire scandent toujours "Liberté"

En Corrèze, depuis le début des manifestations anti-pass sanitaire, l'organisation se partage entre deux villes : un dimanche à Brive, un dimanche à Tulle. Ce dimanche, c'était au tour de la cité Gaillarde d'accueillir cette mobilisation. Parmi les dizaines de stands installés près du parc de la Guierle, on trouve plusieurs associations aux noms évocateurs : "Reinfo Covid", mais aussi ceux d'associations organisatrices comme Pass-Muraille Uzergeoyeux. Christian en est un des membres. "Le pass sanitaire est un chantage" est-il persuadé. "On nous demande de nous vacciner. Si on ne l'est pas, on est privé de certaines libertés, celle d'aller à la piscine ou à la médiathèque. C'est contraire à la notion de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Didier, T-shirt présentant un QR code surplombé d'un doigt d'honneur, s'étonne. "Il devrait y avoir une grande levée de bouclier" contre le pass. Il parle de privation de liberté, mais aussi de "la guerre" que mène sa famille. Lui n'est pas vacciné, sa soeur refuse de le voir, comme sa mère et son père. Il se retrouve privé de liens familiaux car il refuse de "faire un test PCR pour venir." Il doute aussi de l'efficacité du vaccin.

D'ailleurs, ils sont beaucoup à en douter, indiquant ne pas avoir de recul sur cette "thérapie" (sic). Ils invoquent parfois des chiffres présentés comme scientifiques mais invérifiables. Ils présentent le masque comme "ne filtrant pas 40 virus" ou encore parlant de supercherie et "d'expérimentation". Certains nient aussi les chiffres avancés par le gouvernement.

Quelques banderoles syndicales sont aussi dans la manifestation : FO mais aussi CGT. Pascal, militant CGT Intérim, présente la loi instaurant le pass sanitaire comme une loi anti-sociale, car "la personne n'ayant pas de passe peut voir son contrat suspendu avec perte de salaire jusqu'au moment où il aura son pass. Nous sommes contre" estime-t-il. Avec la présidentielle arrivant, les luttes syndicales et luttes "populaires" risquent d'être mêlées contre le gouvernement.