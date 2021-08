Une piqûre et après on va faire des emplettes. C'est possible cette semaine à Brive. L'hôpital de la cité gaillarde a installé un mini centre de vaccination dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de la ville. On peut s'y faire vacciner sans rendez-vous. Un lieu très stratégique.

À Brive, on peut se faire vacciner avant d'aller faire ses courses au supermarché

En entrant dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de Brive on ne peut pas le rater. C'est là que depuis le 25 août a été installé un centre de vaccination par l'hôpital de la cité gaillarde. Une simple tente, deux tables, un fauteuil, quelques chaises à l'extérieur et un médecin, une infirmière et un agent administratif. Le tour est joué.

L'occasion fait le larron

Le lieu n'a pas été choisi au hasard. "Il y a beaucoup de monde ici" fait remarquer Chabane Cherbi, le médecin. L'idée est d'aller chercher ceux qui ne sont pas venus jusqu'à présent là où ils sont. De fait ça marche. Il y a déjà des gens qui attendent tous les après-midis avant même que le centre ouvre réellement. "Vu que je viens souvent faire mes courses ici je suis venu ici" explique Thomas qui reprend le travail cette semaine et qui a peur que le pass sanitaire lui soit imposé. Nadia elle venait faire ses courses et en voyant la tente a voulu en profiter pour poser des questions. Car elle est encore très indécise. "On dit qu'il y a beaucoup d'effets indésirables après" dit-elle.

Convaincre les indécis

C'est justement tout l'intérêt de ce centre en pleine galerie commerciale. Il permet de prendre le temps d'expliquer. "C'est bénéfique d'avoir du temps pour expliquer aux personnes que c'est important et leur donner les conseils qu'ils n'ont eus ou qu'ils n'ont pas entendus" souligne l'infirmière Dominique Mas. "Les gens ne viennent pas dans l'objectif de se faire vacciner, ajoute Valentin Galet, l'agent administratif. Donc ils sont plus détendus. Mais l'occasion fait le larron donc nous on essaie de convaincre les indécis". Une formule gagnante. Comme la plupart des chalands de la galerie marchande, Nadia s'est finalement laissée convaincre de se faire vacciner.