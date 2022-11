À Brive, on soigne l'obésité grâce à un dispositif innovant : le ballon gastrique

C'est un traitement innovant dans tout le Limousin et même au-delà : la pose d'un ballon Allurion, un ballon gastrique, pour soigner l'obésité. Le ballon est placé dans l'estomac, il réduit la taille du bol gastrique et donc l'appétit du patient. La clinique des Cèdres, à Brive, est à la pointe de cette technologie, qu'elle propose depuis quelques semaines.

C'est une vraie révolution, selon Pierre-André Boisseau, chirurgien digestif à la clinique. Ce ballon gastrique se pose très simplement et surtout sans anesthésie : "Les systèmes de ballons existent depuis très longtemps. Avant, ils étaient posés par les collègues gastro-entérologues, sous anesthésie. Le côté un peu révolutionnaire de ce ballon, c'est la possibilité d'avaler une capsule, simplement poussée par un petit cathéter. Par ce cathéter, on va gonfler le ballon une fois correctement positionné dans l'estomac."

Un suivi quotidien par un diététicien

Une fois en place, le ballon se fait oublier, mais il permet à son porteur de moins et mieux manger. Le patient est accompagné par un diététicien, au jour le jour, même à distance. "On a accès à une application qui permet de suivre en direct la perte du poids de la personne. Lors de la pose, le patient reçoit une montre et une balance connectée, et nous, l'équipe, on a accès à ces données de pertes de poids et on peut réagir. Par exemple, on peut passer un coup de fil pour demander ce qui se passe. C'est le point fort du dispositif, selon moi", selon Gisèle Vergne, diététicienne.

Le ballon se désagrège au bout de quatre mois et il est éliminé par les voies naturelles. En moyenne, il permet de perdre 10 à 15 % de son poids sans le reprendre ensuite. Le point négatif, c'est le prix : 3 200 euros, que la sécurité sociale ne prend pas en charge pour l'instant.