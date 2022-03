À Buzançais, le dernier centre de vaccination anti-covid de l'Indre a fermé ses portes

Clap de fin de mardi 29 mars pour le centre de vaccination anti-covid installé depuis plus d'un an dans la salle des fêtes de Buzançais. C'était le dernier centre de ce genre dans l'Indre. Pour la campagne de rappel 4e dose, voire 3e dose, des alternatives se préparent.

Les derniers flacons du centre de vaccination anti-covid de Buzançais ont été utilisés ce mardi 29 mars, avant la fermeture, en fin d'après-midi, de ce centre qui était le dernier du genre dans l'Indre. 82 patients ont reçu une injection en ce dernier jour d'ouverture. "Je pense que c'est un peu trop pour fermer" glisse Alexandra Roulleau, adjointe au chef du centre et infirmière libérale. "Cela aurait peut-être été plus judicieux de garder deux après-midi par mois pour pouvoir faire la 4ème dose. Et puis les masques retirés, le taux d'incidence qui augmente dans l'Indre... pour moi c'est inenvisageable de fermer le centre mais malheureusement on est obligé de suivre le mouvement."

Quinze mois de centre de vaccination, forcément, ça crée des liens

L'infirmière garde un œil sur le taux d'incidence, à plus de 1.350 dans le Cher et plus de 1.250 dans l'Indre selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé. Alexandre Roulleau en est persuadée, les centres de vaccination reviendront. Mais pour le moment, il faut remballer, non sans un petit pincement au cœur à l'idée de quitter toute l'équipe. "Quinze mois de centre de vaccination, forcément, ça crée des liens" glisse-t-elle. A l'accueil, Tom et Elodie partagent leur temps entre le secrétariat de la mairie et celui du centre. La fin de ce dernier va laisser un "vide" pour Tom. "A la base je suis venu pour ça, le centre, alors... ça va un peu me manquer" sourit le jeune homme. "Puis c'est convivial ici, les patients sont sympathiques, plus qu'au début en tout cas, complète Elodie. Chacun a ses petites habitudes maintenant, ça va faire bizarre."

Le centre était installé dans la salle des fêtes © Radio France - Camille Huppenoire

Pendant plus d'un an, infirmiers libéraux en majorité mais aussi médecins, internes, ont réalisé au total près de 20.0000 injections. Pour les remercier et les récompenser de cet effort, fourni sur des jours de congés ou en pleine retraite, l'adjointe au maire chargée des affaires sociales et sanitaires débarque à l'heure de la fermeture avec deux tartes aux fruits. "Ils vont les déguster ensemble. C'est mérité, très mérité" dit Lucette Vioux, qui a assisté et organisé les débuts du centre. La boucle est définitivement bouclée avec Rosette, première vaccinée du centre, venue en ce jour de fermeture pour sa 4e dose "et la dernière !"

Bientôt un centre à "temps partiel" à Châteauroux ?

Avec un taux d'incidence en hausse, fallait-il vraiment fermer les centres de vaccination ? Oui, répond le docteur Christian Moreau, secrétaire général de l'Ordre des médecins de l'Indre et référent Covid pour le département. A condition, ajoute-t-il, de remplacer ces centres par d'autres alternatives. "Il va falloir mettre en place un système de centres de vaccination à temps partiel, en tout cas pour les quatrièmes doses ou les troisièmes doses, déclare-t-il. Il est prévu que (...) le centre Colbert à Châteauroux fasse des séances de vaccination à partir de la semaine prochaine." Les créneaux devraient être ouverts le mardi et le jeudi dans l'après-midi. Et pour ceux qui ne vivent pas à Châteauroux ou ne peuvent pas se déplacer ? "Je pense qu'il faudrait recréer des petits centres de vaccination sur quelques villes" confie Christian Moreau. Affaire à suivre...