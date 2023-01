A Caen, la fac dentaire accueille sa première promotion

Après Rouen, le département d'odontologie de l'UFR santé accueille depuis la rentrée ses premiers étudiants. Ils sont 32, essentiellement normands, pour une promotion qui, à terme, pourra en accueillir 50. Les besoins sont criants : la Normandie est la région de France qui manque le plus de chirurgiens-dentistes, il en faudrait 800 de plus ! Et ce, alors que la France elle-même est, dans son ensemble, sous-dotée. Jusqu'à présent, les étudiants devaient partir à Rennes mais il était essentiel de former à Caen, quand on sait que deux tiers des futurs dentistes s'installent dans la région de leurs études. On comprend dès lors pourquoi le président du Conseil Régional, Hervé Morin, a fortement poussé pour que ces facs dentaires ouvrent à Caen et Rouen.

ⓘ Publicité

La première promotion au travail © Radio France - Philippe Thomas

"Ca me tient à coeur de rester en Normandie"

Colombe est caennaise, elle fait partie de cette première promotion qui a la chance de bénéficier d'un matériel flambant neuf : "je trouve que c'est très bien que ça ouvre ici puisque ça nous permet d'être proche de chez nous. Ca me tient à cœur de rester en Normandie, à Caen ou dans les alentours. On est voué à faire des remplacements, s'il m'arrive de découvrir un endroit où je me sens bien pourquoi ne pas s'y installer ? Ça dépendra vraiment des besoins. Il faut qu'on soit capable d'aider les gens et de faire face aux demandes."

François Corbeau, président régional du conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, concède : "honnêtement, on était dans une situation scandaleuse." Avec des patients, obligés parfois de faire beaucoup de route, voire de changer de région pour pouvoir bénéficier de soins. Et pas question de "réserver" les étudiants aux grandes villes, certains iront faire leur dernière année dans les hôpitaux de Cherbourg et Alençon pour couvrir tous les départements.

La première promotion de chirurgiens-dentistes entourent les autorités © Radio France - Philippe Thomas

A terme, le département d'odontologie pourra accueillir 250 étudiants

Parmi les professionnels qui ont accepté d'être enseignants, Alexandre Philouze, chirurgien-dentiste dans un cabinet caennais : "je me suis installé en 2017. L'Orne était alors le département de France avec le plus faible taux de dentistes pour 10 000 habitants et la Manche était le troisième. Ce qui fait que la région Basse-Normandie était la région la plus sinistrée de France. Dans le Calvados, il y a un manque aussi, même si c'est un peu moins flagrant que l'Orne et la Manche mais on draine énormément de patients. Dans le cabinet où je suis, on a une collaboratrice qui vient d'arriver au mois de juin et je pense qu'au bout de trois mois, elle a arrêté de prendre les nouveaux patients parce qu'elle était complètement débordée. Et mon associé et moi, on ne peut plus prendre de nouveaux patients. C'est difficile pour tout le monde, pour les praticiens parce qu'on n'a jamais envie de refuser des gens et pour les patients qui ont mal et qui se voient refuser, ou proposer des rendez vous dans six mois." Compliqué aussi pour la vie de famille quand, comme Alexandre Philouze, on accepte des patients jusqu'en début de soirée.

A terme, le département d'odontologie de l'UFR santé pourra accueillir 250 étudiants de la deuxième à la sixième année (la première étant une année générale, avant de choisir sa spécialité). Sachant qu'entre 2018 et 2026, un quart des dentistes ont ou vont prendre leur retraite (en moyenne à 67 ans), les besoins seront particulièrement criants ces prochaines années.