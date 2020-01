A Caen, le robot d'assistance chirurgicale de l'hôpital Saint-Martin a fait sa 150e opération

Caen, France

Au-dessus du patient allongé au milieu du bloc opératoire, il n'y a pas de médecin, mais un robot. Le chirurgien, lui, a les yeux et les mains dans une machine et c'est le robot, à trois bras, qui reproduit tous ses faits et gestes sur le patient. "Le robot ne fait rien tout seul, c'est de la télé-transmission, il transmet exactement tous mes gestes", explique Charles Chahwan, chirurgien urologue.

Le robot d'assistance chirurgicale permet une plus grande précision, avec des instruments de moins d'un centimètre, mais aussi une vision 3D. "L'accès à l'organe, comme la prostate par exemple, est largement facilité", poursuit le docteur Charles Chahwan. L'opération dure environ une heure et demi. C'est deux heures de moins qu'en chirurgie traditionnelle.

Le chirurgien est moins fatigué et les avantages pour les patients sont nombreux : la durée d'hospitalisation est réduite et les complications post-opératoires également.

Le docteur Charles Chahwan, avec deux de ses patients opérés avec le robot Da Vinci X, André-Luc Maubois et Dominique Delaunay. © Radio France - Léa Dubost

"Quand on m'a proposé de m'opérer avec le robot, je n'ai pas hésité ! J'ai regardé des tutos explicatifs, et je me suis dit : pourquoi pas moi. J'ai payé un supplément de 450 euros, remboursé à moitié, mais cela vaut le coup. Je me suis rétabli très rapidement", confie Dominique Delaunay, l'un des premiers patients à avoir été opéré par le docteur Charles Chahwan assisté du robot, il y a un an.

L'hôpital privé Saint-Martin a déboursé 1,4 millions d'euros pour ce robot et chaque opération coûte 1 500 euros à l'établissement. Mais Charles Chahwan l'assure : "le robot, c'est l'avenir de la chirurgie."