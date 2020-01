A Caen, un pôle de santé pour lutter contre les déserts médicaux

Dans un bâtiment ancien en plein centre-ville de Caen, le pôle de santé Saint-Laurent a été inauguré ce samedi. Il comprend quatre niveaux, sur une surface de 1 700 m². Au total, plus d'une cinquantaine de professionnels y est installée. Le but est de lutter contre la désertification médicale.

Caen, France

"L'objectif de ce pôle de santé est de tout faire pour pérenniser l'accès aux soins dans le centre-ville de Caen, car les praticiens qui exerçaient sont partis en retraites sans être remplacés, ou sont partis en périphérie", explique Antoine Leveneur, médecin généraliste et représentant des professionnels de santé du Pôle Saint Laurent.

Un constat partagé par Mathilde François, médecin généraliste installée au Pôle de santé depuis début janvier : "Il y avait un énorme besoin. Avant, j'ai fait beaucoup de remplacements en centre-ville et j'ai constaté que _beaucoup de patients n'avaient pas de médecin traitant_."

Exemple du cabinet d'un médecin généraliste au pôle de santé Saint Laurent à Caen. © Radio France - Léa Dubost

Le pôle de santé Saint Laurent, situé dans la rue du même nom à Caen, accueille donc une cinquantaine de professionnels, sur une surface de 1 700 m².

Diversité de l'offre de soins

Médecine générale, gynécologie, néphrologie, sexologie, mais aussi orthophonie, soins infirmiers, laboratoire d'analyses médicales ; les investisseurs ont misé sur un projet pluri-professionnel. 4,5 millions d'euros ont été investis par Gérard Collardé, investisseur privé, et La Caennaise, investisseur institutionnel.

En plus des professionnels exerçant au sein du pôle, d'autres y assureront des vacations, provenant d'établissement de santé comme la Polyclinique du Parc ou le centre François Baclesse. Le pôle accueille également une plateforme de télémédecine et l'antenne du centre d'orientation et de consultations spécialisé en violences intrafamiliales, sexuelles et conjugales.

"C'est véritablement une nouvelle médecine qui se met en place, en complément de ce que peut faire le système hospitalier", explique Brigitte Barillon, présidente de la Caennaise.

La salle d'attente du 3ème étage du pôle de santé Saint Laurent à Caen, dans un bâtiment ancien entièrement rénové. © Radio France - Léa Dubost

L'établissement accueille déjà près de 1 000 patients par jour depuis son ouverture, le 6 janvier 2020. C'est le 122e pôle de santé à voir le jour en Normandie.