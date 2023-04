À Cannes, le satellite Euclid va cartographier le cosmos

On ne va pas rentrer dans les détails car dans ce domaine, tout est complexe et surtout la tête peut vite nous tourner. Il faut dire que les chiffres annoncés par Thales Alénia Space de Cannes au sujet du satellite Euclid ont de quoi donner le tournis. L'appareil a en effet une mission: dressera la toute première carte 3D de l’univers, "En prenant le temps comme troisième dimension" explique un communiqué de l'entreprise cannoise. "Il sondera des milliards de galaxies sur une échelle de temps de plus de 10 milliards d’années-lumière, soit plus d’un tiers de la voûte céleste, afin de nous aider à mieux connaître et comprendre le cosmos."

Envoyé de Cap Canaveral en Floride

Alors pour ce faire, le satellite Euclid doit faire un long voyage. Et ça commence sur la terre avec un petit saut de puce jusqu'en Italie à Savone. Il est ensuite embarqué sur un bateau pour traverser l'Atlantique, direction la Floride. C'est là-bas, à Cap Canaveral, qu'il sera envoyé dans l'espace pour un voyage qui sera beaucoup plus long. Bon voyage Euclid !