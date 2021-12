A Cap Saran, le nouveau centre de vaccination ouvre dans la galerie marchande

Avec un peu de retard par rapport aux première annonces, le centre de vaccination installé dans la galerie marchande de Cap Saran a ouvert ses portes ce mercredi 15 décembre. C'est un des deux nouveaux centres de la métropole d'Orléans, pour offrir plus de créneaux réservés à la dose de rappel.

Ce nouveau centre fonctionne à un rythme encore assez contenu, autour de 200 injections par jour jusqu'à la fin de cette semaine. On est loin des 5000 injections par semaine du centre commercial Place d'Arc, qui lui est ouvert 7 jours sur 7.

Mais déjà tous les créneaux sont pleins pour cette semaine. Il reste malgré tout des places pour ceux qui viendraient sans rendez-vous faire une première injection, cela arrive de temps en temps, mais surtout pour les plus de 65 ans, qui n'ont pas encore eu leur dose de rappel. Eux ont sept mois après la deuxième injection, pour faire leur rappel de vaccin contre le Covid-19, sous peine de voir leur pass sanitaire désactivé. Cette règle est entrée en vigueur ce mercredi 15 décembre.

Beaucoup de questions sur le Moderna

C'est ce qui se passe pour Robert Roqueton, un habitant de Saran. Lui et sa femme avaient jusqu'au 29 décembre pour avoir leur dose de rappel. "On sort pas mal au restaurant, on voir voir la famille à Noël, on voulait la faire maintenant". Mais Robert a des questions, il demande à voir le médecin, avant de recevoir son injection : "nous on a eu l'Astrazeneca. Là on va avoir du Moderna, on ne le savait pas avant d'arriver, alors je me demande si on ne risque rien". Anne Favre, la médecin responsable du centre de Cap Saran ce mercredi, le rassure : "pour plus d'efficacité, vous allez recevoir un vaccin à ARN messager, il n'y a pas plus de risque de faire une réaction, et vous serez mieux protéger".

Robert Roqueton pendant l'injection de sa troisième dose à Cap Saran © Radio France - Anne Oger

Mais il y a des patients qui ont pris rendez-vous et qui repartent, en voyant qu'on leur propose du Moderna au lieu du Pfizer. "Oui, la règle maintenant c'est que le Pfizer est réservé aux moins de 30 ans et à certains cas particuliers. Sinon c'est du Moderna, mais honnêtement, c'est pareil. Les gens ont entendu beaucoup de choses sur ces deux vaccins, c'est normal qu'ils soient perdus" reconnaît Anne Favre, pour qui la majorité des patients ici acceptent bien ce changement.