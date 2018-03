Carentan, France

Dans la Manche 14 800 personnes sont aidées par les 1848 aides à domicile de l'ADMR et aujourd'hui le secteur peine à recruter. Sandrine Laisney est chef du service usagers-clients de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Saint-Lô/Carentan-les-Marais : "on a du mal à trouver des personnes diplômées ou avec une expérience dans le domaine. Du coup certaines prises en charge sont décalées et on craint de ne plus pouvoir honorer des demandes d'après hospitalisation".

Candidatures : ADMR 02 33 77 13 43 ou 02 33 43 64 99 ou 06 75 25 02 88

Courriel : federation@admr50.fr

Les candidats peuvent aussi se présenter à la permanence de l'ADMR 4, rue d'Isigny à Saint-Hilaire-Petitville les mardis et jeudis de 9H30 à 11H30