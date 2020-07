À Carpentras, masque obligatoire sur le marché de plein air

Le maire de Carpentras (Vaucluse), Serge Andrieu, rend le port du masque obligatoire sur le marché du vendredi et la brocante du dimanche. Il estime que les lieux sont bondés, même en plein air et que les distances de sécurité ne peuvent plus être respectées. Les habitants sont partagés.

La ville de Carpentras rend le masque obligatoire dans des lieux extérieurs : le marché du vendredi et la brocante du dimanche. Le maire, Serge Andrieu, juge ces endroits trop fréquentés, surtout depuis le début de l'été. Les distances de sécurité ne peuvent plus y être respectées. L'arrêté municipal vient d'être signé et entrera en vigueur ce vendredi 24 juillet. D'autres villes, dans des zones également touristiques, en ont pris du même genre : Argelès-sur-Mer, Concarneau ou La Rochelle.

On est libres de faire ce qu'on veut, non ? Une habitante de Carpentras

Dans les rues de Carpentras, l'accueil est hétérogène. Jordan y est entièrement favorable "il y a trop de monde en ce moment ! Mais ce qui est abusé, c'est l'amende de 135 euros, parce que l'accès aux masques n'est pas le même pour tous". À l'inverse, Monica est une farouche opposante : "On est un pays de libertés ! On est libres de faire ce qu'on veut, non ? C'est mon problème si j'attrape le coronavirus".

Nouvelle mission pour la police municipale

Serge Andrieu a rencontré des médecins de ville et tous ont appuyé cette décision. "Franchement, rester une heure ou deux avec le masque, qu'est-ce-que ça peut faire ? Je ne comprends pas cette argument de la liberté", explique le maire. Lui n'est pas favorable à une période de tolérance. Il laisse la responsabilité du dialogue avec les contrevenants à la police municipale, chargée de mettre les amendes. Par ailleurs, 5.000 masques vont être distribués par le CCAS et les associations, pour les foyers les plus précaires.