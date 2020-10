Le match de Jeep élite entre Pau et Boulazac est avancé à 17h ce samedi 24 octobre. Le match devait se jouer à 20h mais le couvre-feu annoncé sur les Pyrénées-Atlantiques a modifier la donne.

A cause du couvre-feu le match de basket Jeep élite Pau-Boulazac avancé à 17h

La match Pau-BBD avancé à 17h ce samedi pour cause de couvre-feu

Les joueurs du Boulazac Basket Dordogne joueront donc un peu plus tôt ce samedi à Pau. On a appris ce jeudi après-midi que le match qui devait se jouer à 20h est avancé à 17h. C'est le club périgourdin qui l'annonce dans un communiqué. La décision a été prise pour permettre au public de se rendre à la rencontre. Les Pyrénées Atlantiques font en effet partie de la quarantaine de départements qui basculent en " zone d'alerte maximale" et qui vont donc être soumis à un couvre-feu à partir de 21h. Le premier ministre Jean Castex s'exprime depuis 17h sur la circulation du virus sur le territoire.

Pour les basketteurs du BBD, cela ne change rien à leur programme. Les hommes de Thomas Andrieux doivent partir en bus demain vendredi en début d'après-midi.