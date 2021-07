À Cauterets, le refuge des Oulettes de Gaube fermé après la découverte de cas de Covid-19

Le Covid-19 est arrivé à la montagne dans les Hautes-Pyrénées. Le refuge des Oulettes de Gaube à Cauterets a été alerté lundi par des randonneurs qui étaient passés par les lieux. Certains d'entre eux ont ressenti des symptômes de la maladie pendant la redescente. Le soir, les personnels présents au refuge ont tous été testés positifs au coronavirus, ils ont été rapatriés en hélicoptère le lendemain. Le refuge restera donc fermé pour au moins sept jours, et une désinfection complète des lieux va être mise en place.

L'origine du cluster difficile à identifier

Pour Emma Georges, la gardienne, difficile de savoir exactement qui est à l'origine des contaminations. "Il y a tellement de brassage là-haut que de toute façon, même si on a tous les gestes barrières, les masques, le gel, etc. Un refuge de montagne, on vit les uns sur les autres, explique la gardienne. Donc, quelqu'un l'ayant monté au refuge, ça a contaminé toute l'équipe assez facilement et assez vite je pense."

Pour Emma Georges, la gardienne du refuge des Oulettes de Gaube, difficile d'identifier l'origine du cluster. Copier

Le refuge est un point de passage important pour les marcheurs, notamment pour ceux qui font le GR10. Sur place, un gardien, testé négatif, a été mobilisé mercredi soir pour distribuer des pique-niques aux randonneurs qui passaient par là et qui n'avaient pas eu l'information. Ces derniers ne pourront toutefois pas dormir sur place. Le refuge affichait complet la semaine prochaine, et pour tout le mois d'août.