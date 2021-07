"À ce rythme là, on ne tiendra pas" : les pharmaciens d'Avignon s'épuisent à enchaîner les tests Covid

Il y a les vacanciers prêts à prendre un avion, ceux qui doivent se rendre à un mariage ou visiter un proche à risque. "Ceux qui veulent aller au cinéma, au théâtre, ou ceux qui veulent se rendre au stade Vélodrome", complète Christophe Charmasson. Depuis l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire dans les lieux de culture et de loisirs, le 21 juillet, le patron de la Grande pharmacie Grégoire, dans le centre d'Avignon, réalise jusqu'à 250 tests par jour.

Et derrière son comptoir, le pharmacien s'épuise. "On a une grosse équipe mais il y en a qui ne font que ça. Une personne ne fait que les tests, une autre ne fait que les enregistrer, deux autres qui ne font qu'enregistrer les tests dans l'ordinateur. 60% du personnel ne fait que ça. Je ne sais pas combien il faudra tenir mais ça va être dur", souffle Christophe Charmasson. À l'extérieur de l'officine, les clients se pressent, attirés par l'affiche "Test antigénique rapide", et à l'intérieur, le téléphone sonne en continu.

"Ça fait craquer tout le monde"

"On essaie de répondre à un maximum de demandes mais, avec les autres pharmaciens, on est tous sur les nerfs, ça fait craquer tout le monde... Franchement, c'est épuisant, poursuit-il. Surtout que, comme les tests ne sont valables que 48 heures, certains reviennent tous les deux jours. À ce rythme là, on ne tiendra pas." À quelques mètres, le constat est le même dans la pharmacie de la rue Saint-Agricol. "On a du monde en continu", affirme la gérante, Nicole Vidal. Elle aussi doit dédier une grande partie de son personnel à ces tests Covid. "On y arrive parce qu'on est deux pharmaciens et deux préparatrices à se relayer pour ne pas trop se fatiguer", tempère-t-elle, avant de conclure : "C'est épuisant, j'ai hâte que ça s'arrête".