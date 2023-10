À Champdeniers dans les Deux-Sèvres, un médecin reprend du service à 75 ans

Il retrouve un cabinet de consultation à 75 ans. Le docteur Alain Champeil a décidé de reprendre du service à Champdeniers, dans les Deux-Sèvres. Lui qui a été pendant 38 ans médecin dans la commune, maire également. Un choix motivé par la démographie médicale inquiétante. "Le secteur qui avait quatre médecins avant, n'a plus actuellement que deux médecins, qui ont déjà un certain âge".

"Faillite de l'exécutif"

Depuis sa retraite en 2014, le septuagénaire explique avoir "conservé une activité médicale au niveau de mes proches, des rapatriements sanitaires de surveillance médicale pendant des manifestations sportives". Il a tout de même fallu qu'il obtienne le feu vert du conseil de l'ordre des médecins. "Trois médecins experts m'ont interrogé pendant deux heures sur différents cas médicaux, sur ce que je mettrai comme traitement et dans quelle mesure j'ai plus ou moins eu connaissance des dernières thérapeutiques", raconte-t-il. Passer aussi "les problèmes de papiers, de pesanteur administrative".

Une situation révélatrice "d'une faillite de l'exécutif" pour Alain Champeil. "Moi je ne sais pas, ils arrivent là bas, ils ont des valises de diplômes et beaucoup sont incapables de calculer combien il y aura de médecins dans dix ans", lance-t-il. Le docteur Champeil va exercer trois matinées par semaine, le mercredi, le jeudi et le samedi. Un "soulagement" pour Alain Capelle, le maire de Champdeniers. L'élu qui dit "avoir du mal à comprendre que face à une pénurie de médecins, notamment sur notre territoire de Gâtine, en zone rouge, on ne on puisse pas trouver une boîte à outils, quelque chose qui fasse qu'on passe deux coups de fil et des médecins retraités je pense qu'il y en a sur notre département qui pourraient reprendre une journée ou deux jours par semaine". Et demande à ce que le salariat soit facilité.

A Champdeniers, combien de temps le médecin de 75 ans se voit-il continuer ? "Un ou deux ans a priori, après on verra. Il faut raison garder. Et puis peut être que d'ici là, il y aura du sang neuf qui viendra, j'espère !", conclut-il.