"A chaque fois que vous donnez votre sang, vous sauvez trois vies"

La maison du don du sang de Lille, à deux pas de la gare Lille Flandres, n'affiche malheureusement pas complet en cette fin d'année, loin de là. Le nombre de donneurs y a baissé, comme au niveau national, d'environ 20% depuis le mois de novembre. De nombreux facteurs expliquent cette baisse : la période de froid, le climat économique, les maladies hivernales, la remontée du Covid, etc. Autant de facteurs qui sont arrivés après la pénurie d'essence qui avait déjà ralenti le nombre de dons.

La collecte continue entre Noël et le Jour de l'an

Aujourd'hui, il y a environ 80.000 dons de sang disponibles alors qu'il en faudrait 100.000. D'où l'appel lancé par l'Etablissement Français du Sang qui rappelle que les collectes se poursuivent pendant cette période de fêtes. Ainsi les quatre maisons du don de sang du Nord et du Pas-de-Calais, à Lille, Arras, Valenciennes et Dunkerque, restent ouvertes entre Noël et Nouvel An. Elles sont même ouvertes les samedi 24 et 31 décembre jusque 13 heures. Les collectes mobiles se poursuivent elles aussi, leur liste est disponible ici .

Annick Remy, responsable du bassin de prélèvement lillois pour l'Etablissement Français du sang, rappelle que "à chaque fois que vous donnez votre sang, vous sauvez trois vies, parce que vous donnez des globules rouges, vous donnez du plasma, vous donnez des plaquettes. Tout cela va servir pour différents traitements, différents patients."

Il est possible de prendre rendez-vous via internet mais il est également possible de se présenter sans rendez-vous. Pour savoir où donner : dondesang.efs.sante.fr