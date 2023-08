À Château-Gontier-sur-Mayenne, le service d'urgence fonctionne normalement malgré la pénurie de médecins

C'est le discours des autorités de santé depuis le début de l'été : avant de se rendre aux urgences, il faut composer le 15. L'objectif est de désengorger les services d'urgences des hôpitaux, car ils font face à une pénurie de médecins. Au début de l'été, l'Agence Régionale de Santé a même expliqué de façon très officielle que les trois services d'urgences à Mayenne, Laval et Château-Gontier seraient fermés tous les soirs de 18h30 à 8h30.

Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait vrai, et notamment à Château-Gontier-sur-Mayenne où l'été se passe relativement bien malgré les difficultés. Lorsque vous vous présentez devant le service d'urgence, il y a tout le temps un professionnel de santé pour vous répondre.

Ici, on manque de médecins urgentistes depuis 2017, mais le directeur Éric-Alban Giroux a pu compter en début d'été sur le soutien d'autres praticiens. "Quand nous avions des trous dans notre planning, nous avons fait en sorte que des médecins des autres étages, et principalement nos anesthésistes viennent en renfort. C'est de la cohésion d'équipe. Donc on a une présence médicale 24h/24, 7 jours sur 7" explique-t-il.

50 passages par jour

Composer le n°15 avant de se déplacer reste la recommandation pour cet été en Mayenne. Depuis juillet, les patients ne sont pas plus nombreux que d'habitude, explique Claire Moison, la cadre de santé. "Le nombre de passages a été un peu moindre en juillet que l'année dernière. En août, ils restent stables. On est aux alentours de 50 ou 52 passages par jour".

Des patients moins nombreux, mais aux pathologies plus lourdes, poursuit le directeur. "C'est l'effet régulation. On régule donc obligatoirement, les patients aux bobos plus légers ne passent pas dans les mailles du filet". La fin des vacances approche. Les tableaux de service aux urgences devraient s'améliorer en vue de la rentrée.