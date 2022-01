A Château-Gontier-sur-Mayenne, un centre de dépistage au Covid-19 vient d'ouvrir

Ces derniers jours, quand on appelle les pharmacies de Mayenne pour demander s'il est possible de faire un test antigénique, la réponse est souvent la même : "C'est sur rendez-vous et nous n'en avons pas avant demain après-midi", voire plus tard. Avec la flambée du variant Omicron et l'augmentation vertigineuse des malades du Covid-19 et des cas contact, les pharmacies et laboratoires sont submergés sous les demandes de tests antigéniques et PCR.

Pour relâcher un peu cette pression, la mairie de Château-Gontier-sur-Mayenne a décidé d'ouvrir un tout nouveau centre de dépistage. Il se trouve à la Halle du Haut-Anjou et est accessible sans rendez-vous du lundi au samedi, de 8h à 12h et 14h à 18h.

Sans rendez-vous, mais parfois une longue attente

C'est la solution pour les plus pressés, qui ont besoin d'un test pour reprendre le travail. Même si pour certains, l'attente est longue ... C'est le cas de Cyrille. Il faisait en fait la queue pour un test PCR au laboratoire Biolaris, qui jouxte le centre de dépistage de la Halle du Haut-Anjou, mais la machine d'analyse des prélèvements est tombée en panne. Il a donc dû refaire une deuxième queue.

Cyrille, quadruple cas contact, attend son résultat pour pouvoir reprendre le travail. © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Je suis là depuis 8h et il est 11h27", raconte-t-il en regardant sa montre. "Ca fait long, c'est sûr mais il faut prendre notre mal en patience parce qu'on a besoin de ce résultat pour le travail. En plus je viens de recevoir un message qui m'apprend que je suis quadruple cas contact donc je n'ai vraiment pas le choix !"

Une bonne manière de désengorger les pharmacies

Pas le choix car aller dans une pharmacie, ce serait devoir attendre encore plus longtemps. Lucas, 4 ans, est venu avec son papa Julien. "Mon papa doit se tester parce qu'il est malade", explique le petit garçon, très sérieux, "Il a eu de la fièvre cette nuit." Julien sourit et ajoute : "J'ai appelé plusieurs pharmacies et elles m'ont dit que _je n'aurai pas de rendez-vous avant demain voire après-demain_. L'une de ces pharmacies m'a parlé de ce centre donc je me suis qu'on allait y aller directement. Comme ça, si je n'ai rien, je peux reprendre le travail demain et Lucas pourra aller à l'école."

Lucas, 4 ans, et son papa Julien. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Même son de cloche chez Martine et son mari Christian, cas contact de leur petite-fille. "Dans ma pharmacie, c'est sur rendez-vous et je n'en avais pas avant vendredi", explique la Mayennaise, "Mon gendre y allé hier, il avait rendez-vous à 15h et il est passé à 18h ... Mais je n'incrimine pas du tout les pharmaciens ou les infirmiers, les pauvres, ce n'est pas de leur faute."

Martine et son mari Christian, cas contact de leur petite-fille. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le centre sera ouvert jusqu'au 21 janvier, il a la capacité de réaliser un peu moins de 500 tests par jour.