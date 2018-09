Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est fait depuis hier soir (lundi 24/09). Annoncée fin juin Garde Médicale 36 est opérationnel au sein du services des Urgences de l’hôpital de Châteauroux. La convention entre l’hôpital et les médecins porteurs du projet a été signée hier après-midi. Cette permanence de médecine générale d'urgence sera ouverte tous les soirs du lundi au vendredi entre 20h et 23h. Elle accueillera les patients en demande de soins qui ne peuvent pas attendre sans toutefois menacer leur vie. L'objectif est très simple désengorger les Urgences saturées et réduire le temps d'attente des patients.

Composer le 15

Mais pour que le service soit efficace, les malades devront rompre avec une mauvaise habitude : se présenter directement aux Urgences. En effet l'efficacité de la prise en charge dépend largement de la régulation effectuée par le Centre 15. Les équipes de santé invitent donc à bien composer le numéro d'urgence (mais uniquement pour les VRAIES urgences) afin que les médecins régulateurs puissent évaluer la sitaution et orienter la demande vers le service le plus pertinent.

Sécurité optimale

Que les patients les plus anxieux se rassurent, grâce à leur localisation au coeur du service des Urgences les locaux de la Garde Médicale permettent de réorienter très rapidement les patients au cas où leur pathologie serait plus sérieuse que prévue. Garde Médicale 36, est un service de médecine libérale, les consultations seront effectuées en tarif de nuit mais le médecins de garde y appliquera le tiers payant. Pour l'instant 5 médecins sont volontaires pour assurer les gardes tous les soirs de la semaine la porte reste ouverte à tous les candidats généralistes qui souhaiteraient rejoindre l'équipe.