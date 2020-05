A Chatillon-sur-Loire, le maire Emmanuel Rat, survivant du Covid-19, est "dans les startings-blocks"

TÉMOIGNAGE - France Bleu Orléans a retrouvé Emmanuel Rat, chez lui à Chatillon/Loire, dans l'est du Loiret : le maire de la commune est de retour, après huit semaines à l'hôpital à cause du coronavirus (dont 19 jours dans le coma). "Pour moi, ce n'était pas loin de la fin", raconte-t-il.

Emmanuel Rat, maire de Chatillon-sur-Loire, est rentré chez lui la semaine dernière après huit semaines d'hôpital. Il est un survivant du Covid 19. Et le 28 mai prochain, il retrouvera officiellement son siège de maire, puisque son équipe avait été réélue dès le premier tour des élections municipales le 15 mars.

Dix-neuf jours de coma

Emmanuel Rat a dû être hospitalisé au CHR d'Orléans le 19 mars, soit le jeudi suivant le premier tour des élections municipales : "dans un état préoccupant", il a été plongé dix-neuf jours dans un coma artificiel, la seule façon de le sauver.

Emmanuel Rat, que nous avons retrouvé chez lui, souriant aux côtés de son épouse Lucette, sur la terrasse de son pavillon à Châtillon-sur-Loire, n'a guère de souvenirs, de ce coma (évidemment). Mais il raconte son réveil, ses premiers échanges avec le médecin, quand il est revenu à la vie : "un médecin vient et me demande quel jour on est, je réponds "on doit être le 20 mars", il me dit "non, on est le 8 avril". Je me suis dit, je suis dans une maison de fous, ce n'est pas possible, j'étais choqué."

Reconnaissance infinie pour les soignants du CHRO

Emmanuel Rat voue aujourd'hui une reconnaissance infinie pour le personnel du service de réanimation : "quand mon épouse a demandé, au début, si on allait me sauver, on lui a répondu : "on va faire le maximum !" Je remercie tous les médecins, infirmières, aide-soignants, tout le personnel de la réanimation de l'hôpital. Je les revois encore tous autour de moi."

Ce n'est pas à cause du 1er tour des municipales"

Emmanuel Rat n'est pas le seul élu de l'équipe municipale de Chatillon-sur-Loire à avoir été touché par le coronavirus : son prmeier adjoint Gérard Galfano a lui aussi longuement séjourné en réanimation au CHR d'Orléans et est, lui aussi, tiré d'affaire et rentré chez lui. Alors, est-ce la faute aux élections municipales ? Non, répond-il. "Dire où et comment je l'ai attrapé ? Je ne sais pas, on met tout sur le dos du premier tour des élections, mais tout était fait pour éviter la contamination, donc j'ai dû l'attraper avant."

Ce n'était pas loin de la fin..."

Désormais, Emmanuel Rat savoure : "le premier bonheur que j'ai eu, c'est de revoir mes huit petits-enfants : ils ont eu très peur car à un moment, c'était pas loin de la fin... J'étais le cas le plus grave du service réanimation de l'hôpital". Son épouse remercie, elle, "les centaines de personnes qui ont fait passer des messages de soutien" : "j'étais seule à la maison, ça m'a aidé".

Il retrouve son fauteuil de maire le 28 mai

Mais Emmanuel Rat , par ailleurs, est déjà retourné aux affaires de la commune. "Deux jours après mon retour, on a pris un selfie avec les autres conseillers municipaux, pour dire à tout le monde : ça y est, on est au travail !" C'est le 28 mai qu'il redeviendra officiellement maire de Chatillon sur Loire : le conseil municipal élu le 15 mars sera au complet, après plus de deux mois d'incertitudes.