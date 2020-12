A Cherbourg-en-Cotentin, les pharmacies pratiquant les tests antigéniques sont peu nombreuses

A la pharmacie des Provinces de Cherbourg, la porte d'entrée est régulièrement franchie par des patients en recherche d'un test antigénique. "10 à 12 fois par jour on m'en demande", confie le praticien Bertrand Palin. Problème : pour pouvoir mettre en place un tel dispositif, il faut de la place. "J'ai donc abandonné l'idée", lâche le pharmacien. Comme lui, plusieurs de ses collègues ont pris la même décision à Cherbourg-en-Cotentin.

Difficile à mettre en place

"Il faut deux entrées, pour éviter qu'un patient potentiellement positif au Covid ne croise quelqu'un", poursuit Bertrand Palin. Pour pouvoir réaliser des tests antigéniques, il avait donc pensé à installer une tente de 4 mètres carrés sur le trottoir. "Mais le maire a refusé", regrette-t-il, après avoir eu l'élu au téléphone ce mardi. Il continue donc les tests sérologiques qu'il propose depuis avril dernier, mais ceux-ci sont des moins en moins privilégiés de par la durée des résultats et la fiabilité moins forte.

Il faut bien chercher

Les officines pratiquant les tests antigéniques sont pour l'heure peu nombreuses. A Cherbourg, la pharmacie de la Bucaille a franchi le pas il n'y a qu'une semaine. La gérante Dominique Lallande-Panassié voulait prendre le temps de se former, ainsi qu'une préparatrice volontaire pour effectuer elle aussi les tests. Avec un arsenal qu'elle qualifie de "Robocop" (la visière, la charlotte, la combinaison et les gants), la pharmacienne a trouvé le moyen de recevoir les patients malgré tout.

La salle où se font les tests à la pharmacie de la Bucaille. © Radio France - Arthur Blanc

La solution venait de l'arrière-boutique et de l'appartement attenant à la pharmacie. La salle retenue pour faire les tests, "c'était une cuisine" sourit Dominique Lallande-Panassié. Les patients ne passent pas par l'officine et les tests se font dans le temps de midi, lorsque la pharmacie est fermée. A raison de deux sessions de tests par semaine, la gérante commence à prendre le pas. "On a un peu plus de monde qui a pris rendez-vous juste avant Noël, mais il y a encore des places ailleurs", conclut-elle.