A Clermont-Ferrand, une salle de gym rouvre sur ordonnance

Continuer le sport en salle demeure impossible depuis plus de trois mois. A moins d'avoir une ordonnance médicale. Certains adhérents sont atteints de pathologies qui nécessitent une pratique sportive régulière. C'est pourquoi le gouvernement autorise les salles à rouvrir pour ce type de public, mais seulement une minorité de clubs de sports ont franchi le pas : souvent, trop peu de membres sont dans le besoin pour qu'ils puissent réellement envisager des séances en présentiel.

C'est pourtant l'initiative qu'a prise le club de fitness BeOForme, niché dans le centre de Clermont-Ferrand. Sur l'ensemble de ses 600 adhérents, seulement trois bénéficient de cette dérogation. Tous sont touchés par une affection de longue durée (ALD), comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque, éligibles au sport sur ordonnance. Une prescription vitale, et remboursée par la Sécurité sociale.

Un besoin essentiel

Chaque vendredi matin, ils se retrouvent dans la salle de fitness pour pratiquer des exercices personnalisés en fonction de leur pathologie. Anne-Solène Reynouard est coach chez BeOForme, et pour elle, les bienfaits du sport en salle ne sont pas seulement physiques : "Ces personnes ont des pathologies déjà assez lourdes, donc ça leur permet aussi de garder du lien."

Un lien social non négligeable à l'heure où rester chez soi devient une norme sanitaire. Or, la sédentarité engendrée par les divers confinements et couvre-feu peut vite devenir un danger pour les personnes atteintes d'affections de longue durée. C'est en tout cas ce que déplore Martine Duclos, cheffe du service de médecine du sport au CHU Estaing de Clermont.

" Depuis le début de la pandémie, l'activité physique de nos patients atteints de maladies chroniques a beaucoup trop diminué. On constate une aggravation de ces maladies", alarme-t-elle. Pour elle, l'ouverture des salles de sport est "essentielle" pour les personnes dotées d'une ordonnance, aussi bien pour leur santé physique que pour leur bien-être moral.

En France, 10 millions de personnes souffrent d'affections de longue durée. Alors en attendant une plus vaste réouverture des salles de sport, la médecin conseille de garder une activité sportive régulière, comme trente minutes de marche quotidienne.