À Clisson, le masque obligatoire surprend

Clisson fait partie des villes de Loire-Atlantique où le masque est obligatoire partout dans l'espace public depuis ce lundi. C'est le cas aussi désormais dans toutes les communes de l'agglomération nantaise pour essayer de ralentir la propagation de la Covid-19. Si cette décision a été prise à Clisson, c'est qu'en une semaine, 45 personnes ont été testées positives (taux d'incidence de 93 pour 100.000). Pour autant, la mesure surprend dans cette petite ville de 7.000 habitants.

"Clisson, ce n'est pas Nantes, ce n'est pas Paris... Pourquoi ce n'est pas obligatoire aussi à Vallet, Gétigné, Gorges ?", demande Noëlle que cette mesure fait pester. Denis s'étonne, lui aussi : "Dans des petits villes comme ici, le risque de contacts n'est pas le même que dans les grandes agglomérations. Et j'en ai discuté avec un de mes médecins, il m'a dit qu'il n'avait rencontré quasiment aucun cas dans le secteur".

Ce qui agace d'autant plus Noëlle, c'est que le masque soit obligatoire partout à Clisson, même dans les quartiers et les parcs où il y a peu de passage : "Qu'on le mette rue des Halles ou quand il y a du monde, je comprends. Mais quand on ne croise personne, on ne va pas mettre le masque pour les petits oiseaux !". Alors elle a décidé qu'elle ne respecterait pas l'obligation.

Jean-Claude est d'un tout autre avis. Il respecte la mesure scrupuleusement. "C'est plus clair et c'est plus simple : on ne demande plus où est-ce qu'il faut mettre un masque et où est-ce qu'on peut l'enlever. Je pense que c'est une mesure absolument nécessaire et obligatoire pour essayer d'enrayer la maladie. Parce qu'après, il n'y a plus que le confinement".

Jocelyne aussi porte désormais son masque dès qu'elle sort de chez elle, mais à contrecœur. "On est obéissant quoi..." Le masque la gêne. "Avec des lunettes, ça fait de la condensation. Et puis l'autre jour, j'ai été obligée de le porter toute la journée. Ça m'a donné un de ces mal de crâne !". L'autre soucis, c'est que le masque la met mal à l'aise : "C'est pas à cause de la maladie, mais ça m'empêche de vivre. On se demande à qui on a à faire. On ne reconnaît pas les gens quand on ne voit que les yeux". Elle préfère donc rester davantage chez elle, quitte à se couper de l'extérieur.