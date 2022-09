À Collioure, une journée de défis sportifs pour les blessés de guerre

Pour cette première édition du "Challenge #AvecNosBlessés", onze blessés de guerre étaient réunis ce mardi sur la baie de Collioure (Pyrénées-Orientales). Ils ont participé à une course sur l'eau, en binôme avec un camarade valide. Au programme : parcours d'obstacles, kayak et retour à la nage. À l'initiative du CNEC (centre national d'entraînement commando).

Rémy Boullé et Alexis Thomas après leur défi sportif. © Radio France - Manon Claverie

Parmi eux, Alexis Thomas, ancien infirmier parachutiste à Carcassonne. Son histoire, il la raconte sans enlever ses lunettes de soleil. Il a perdu un œil et un talon pendant une mission en Afghanistan, il y a 10 ans. Un de ses élèves afghans, au campement, était en fait un Taliban infiltré. C'est lui qui lui a tiré dessus. Après cette "histoire triste", le sport l'a beaucoup aidé. Il a réappris à marcher en un an et participé ensuite à de nombreux événements sportifs entre blessés de guerre, comme celui-ci. "Quand on rentre on a une colère envers soi, envers l'armée, la France, envers tout le monde en fait. Ce genre d'événement nous aide à nous dire que l'armée et nos camarades ne nous oublient pas. Qu'on n'est pas laissés au bord de la route. C'est très important pour lutter contre le symptôme post-traumatique", indique-t-il.

Le sport comme exutoire

Et rien de tel que le sport pour extérioriser : "Après des mois d'hôpital c'est une délivrance de pouvoir à nouveau faire des efforts physiques, transpirer. Lorsque j'ai eu mon accident j'étais en pleine force de l'âge. Se retrouver d'un seul coup en fauteuil roulant, très amoindri, est très difficile. Les défis sportifs, se mettre de petits objectifs, aide à la fois psychologiquement et physiquement."

Le chef d'escadron du CNEC, Damien Lefèvre, confirme que "le sport est un moyen que l'on utilise beaucoup, parce que cela aide à ce que le blessé se retrouve valorisé. Certains s'orientent même parfois vers le sport de haut niveau".

C'est le cas de Rémi Boullé, ex parachutiste, victime d'une chute de 500 mètres en 2014 qui l'a rendu paraplégique. "Je ne sens plus mon corps à partir du nombril", explique-t-il. Deux ans après son accident, il terminait cinquième de l'épreuve de canoé-kayak aux Jeux Paralympiques de Rio. L'année dernière il était sur la troisième marche du podium, à Tokyo.