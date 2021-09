On a commencé à injecter la 3ème dose du vaccin à l'Ehpad des Orchidées, à Croix

_"_Vous savez, je suis pour les vaccins, on les fait quand il le faut. Alors je me suis fait vacciner. Ca s'est très bien passé, je n'ai même pas eu de réaction après", explique Myriam Dubois, âgée de 91 ans qui a reçu ce lundi matin sa 3ème dose, au 1er jour officiel de la campagne de vaccination de cette 3ème dose dans les Ehpad. Et c'était une évidence pour elle, dont la fille a eu le covid et a dû être hospitalisée pendant plusieurs jours. Une évidence aussi pour Gabriel De Tournemine, âgé de 99 ans: "Comment s'est passée la vaccination? Comme au début, en avant, marche! Levez votre manche! Piqûre! Et il y en aura peut-être même une quatrième!"

Magali Pezin est la directrice de la maison de retraite Les Orchidées à Croix © Radio France - Odile Senellart

Aucun résident de l'Ehpad n'a refusé d'être vacciné. L'établissement fait d'ailleurs presque figure d'exception: sur ces 73 résidents, il n'a enregistré que 5 cas de covid sans gravité, et aucun décès lié à la pandémie. Pour la directrice Magali Pezin, cette campagne de 3ème dose a débuté sans aucun problème: "Je ne vais pas dire qu'on est rôdés, mais on commence à avoir une petite expérience par rapport aux deux premières campagnes. On sait ce qu'il faut faire, les résidents sont sereins sur la vaccination. On n'a pas eu de refus réel sur la vaccination."

Reportage aux Orchidées à Croix Copier

Le médecin coordonnateur de la maison a quand même pris le temps d'organiser une réunion d'information pour les résidents: les questions de ces derniers touchaient surtout à l'organisation, à avoir quand l'injection aurait lieu, qui passerait en premier, si la piqûre serait faite en même temps que pour la grippe, etc. Certains résidents ont même plutôt des questions sur la suite: y aura-t-il une quatrième piqûre? est-ce que ça sera récurrent? Dans cet Ephad, une 50è de patients doivent encore recevoir leur troisième dose de vaccin, ce sera fait dans les prochaines semaines.

Pourquoi la 3ème dose n'est-elle pas injectée en même temps dans tous les Ehpad?

La 3ème dose a été injectée aux Orchidées dès ce lundi, notamment parce que l'établissement avait été parmi les premiers à vacciner au début de l'année. Mais selon les établissements, selon les résidents, les cas de figures sont très différents et expliquent que la campagne de vaccination va s'étaler jusqu'au mois de novembre. Serge Gunst est le représentant dans les Hauts-de-France de l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées: "Globalement, tous les Ehpad ont vacciné majoritairement leurs résidents. Mais quand il y a eu des épidémies dans les établissements, la vaccination a démarré plus tard. Certains établissements n'ont terminé la vaccination que vers les mois d'avril ou mai. Et comme il faut attendre 6 mois entre la seconde dose et la 3ème, ces établissements attaqueront la vaccination plutôt vers la fin novembre." Selon les chiffres de Santé Publique France, le taux de couverture vaccinal des résidents complètement vaccinés dans les Ehpad et les USLD (unités de soins de longue durée) est de 89,5% au niveau national au 9 septembre. Ce taux est de 91% dans le Nord, ce taux est de 90% dans le Pas-de-Calais.