A Craon, ce sont les élus qui transportent les personnes âgées de plus de 70 ans au centre de vaccination

La municipalité de Craon se mobilise pour les personnes âgées de plus de 70 ans ou vulnérables qui n'ont pas de moyen de transport pour aller se faire vacciner. Ce sont les élus qui les y conduisent, gratuitement.

La ville de Craon dispose d'un centre de vaccination. Il y en a huit au total dans le département. Malheureusement, beaucoup de personnes âgées de plus de 70 ans, d'autres fragiles ou isolées, n'ont aucun moyen de transport pour s'y rendre. La municipalité a donc décidé de se mobiliser. Les élus proposent de les y conduire gratuitement.

Il suffit de passer un coup de fil, de réserver une voiture avec un élu. On vient vous chercher et on vous ramène à la maison. Un service qui fonctionne 7 jours sur 7 explique la mairie.