"On a des collègues qui arrêtent" : en Bretagne, le médico-social en souffrance

Jean Castex doit participer ce vendredi à la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social. Une rencontre déjà reportée deux fois. Après des mois de mobilisation régulière, le secteur espère de vraies avancées face à la crise des recrutements et à l'épuisement.

Cette fois-ci, elle devrait avoir lieu. En tout cas, elle figure bien à l'agenda du Premier ministre Jean Castex : la conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social, reportée deux fois, est prévue ce vendredi 18 février.

Le secteur est à bout de souffle et à bout de nerf : mobilisés pendant la crise sanitaire mais quasi ignorés au Ségur de la Santé, les éducateurs spécialisés, moniteur-éducateurs et autres professionnels réclament des primes généralisées (aujourd'hui, seuls 30% des personnels environ bénéficient de la prime de 183€).

A l'IME de Plabennec, Gaëtan Le Jeune, moniteur-éducateur et porte-parole du collectif "A poil pour le Ségur" ne s'attend pas à de grandes annonces de Jean Castex : "Je ne sais pas s'il a pris la mesure du mal-être. On se mobilise chaque mois si ce n'est pas tous les 15 jours".

Les personnels se sentent insultés, invisibles

Celui qui est aussi l'un des fondateur du tout nouveau "collectif du travail social en lutte 29" évoque l'incohérence des mesures gouvernementales et l'incompréhension des travailleurs des secteurs de la protection de l'enfance, de la cohésion sociale ou du soutien aux personnes en situation de handicap.

Une perte d'attractivité des métiers et un mal-être que Gaëtan Le Jeune constatent sur le terrain : "On a des collègues qui quittent le navire, qui démissionnent. Ce n'est pas un secteur attractif et le sens des métiers est bafoué". Et de citer une collègue aide-soignante, devenue monitrice puis éducatrice spécialisée après deux VAE (validation des acquis de l'expérience) qui a donné sa démission : "Après 15 ans d'ancienneté, ce sont des choses qui ne se voyaient pas avant. Il y a une fatigue, un ras-le-bol, ça devient très compliqué".

Il évoque aussi cette annonce parue en Loire-Atlantique récemment : "Une association a fait relayer un appel à candidature pour proposer des remplacements les week-ends et pendant les vacances pour des gens de 16 ans, c'est juste incroyable, ça me choque".

Le gouvernement lui promet des réponses conjoncturelles et structurelles : des avancées rapides et un travail de fond pour valoriser les métiers et les rendre attractifs. Il veut aussi presser les départements et les financeurs du secteur à engager des discussions pour moderniser les carrières.

A Plabennec, les personnels prévoient une manifestation le 4 mars prochain. Ils prévoient de brûler symboliquement leurs diplômes.