A Dijon, chercheuses et chercheurs parlent de leur métier au grand public

Ils travaillent pour nous, mais on ne le sait pas toujours. Les jeunes chercheuses et chercheurs font leur festival en ce moment à Dijon. Ça s'appelle "Expé". L'objectif, c'est de rapprocher la science et la recherche du grand public. On en parle avec une chercheuse dijonnaise.

France Bleu Bourgogne : Clémentine Hugol-Gential, vous travaillez à Dijon, sur le campus de la fac. Directrice adjointe du laboratoire CIMEOS. Et vous venez de recevoir le prix de recherche 2022 remis par la Fondation Roquette pour vos travaux sur l'influence des réseaux sociaux sur l'alimentation des adolescents. Pourquoi avoir choisi cette thématique en particulier ?

On est tous connectés sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, etc. Et les collégiens passent beaucoup de temps évidemment sur les réseaux sociaux. Or il y a des enjeux lorsqu'on est adolescent, parce qu'on a une période de construction de soi, de recherche d'identité. Et c'est important de bien comprendre aujourd'hui comment les jeunes s'informent sur les réseaux sociaux et de comprendre leurs liens et leur rapport au corps et à l'alimentation via les réseaux sociaux.

C'est pour voir s'ils mangent mal à cause des réseaux sociaux ?

Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu de comprendre tout ce qui est format challenges, s'ils suivent des challenges sur les réseaux sociaux pour avoir un "summer body" par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme type de régimes ? Qu'est ce qu'ils vont regarder comme source d'information pour ensuite essayer de construire des outils d'analyse critique de tout ça et de prise de distance pour les accompagner aussi sur toute cette masse d'informations qui circule sur les réseaux sociaux et qui n'est pas toujours de la bonne information.

L'idée avec ce festival "Expé" à Dijon en ce moment, c'est de savoir un peu comment vous, chercheurs, vous travaillez au quotidien. Ça paraît toujours très abstrait, donc soyons concrets : comment on met en place une étude comme celle-ci sur le comportement des ados?

Déjà c'est une étude qu'on mène avec les adolescents. L'idée, c'est vraiment de co-construire ces recherches, donc d'être en interaction directe avec eux. Pour comprendre déjà qu'est-ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Et nous, de notre côté, d'analyser en fait cette masse d'informations qui circule et faire ce qu'on appelle une analyse de la réception, c'est-à-dire, une fois qu'ils ont regardé ces éléments, qu'est ce qu'ils en retiennent ? Quels sont les impacts sur leurs représentations, sur leurs pratiques ? Ensuite, l'idée c'est de construire des outils pour aider notamment les enseignants à accompagner ces jeunes sur les réseaux sociaux et sur la prise de distance.

En quoi cet événement, justement, le festival Expé à Dijon est important pour vous, chercheurs, quel message vous souhaitez faire passer ?

Ça donne à voir au grand public ce qu'on fait parce qu'il y a beaucoup de recherches qu'on fait en lien avec les citoyens, avec le grand public. Et c'est un formidable travail qui est fait par l'expérimentation qui vise justement à nous mettre en lien direct avec les publics pour lesquels on travaille en fait au quotidien.

Parfois on cherche, mais on ne trouve pas forcément. Ça peut arriver en tant que chercheur de jeter l'éponge après des années de travaux ?

Alors je dis toujours que ne pas trouver est un résultat en tant que tel, ça permet aux autres ne veut pas. Ça veut dire que effectivement, ça n'a pas donné de résultat, mais c'est un résultat et ça permettra à d'autres de ne pas les chercher au même endroit et de chercher ailleurs.

On parle souvent du manque de moyens alloués à la recherche, en France notamment. Vous avez des moyens, vous, ici sur le campus, à Dijon, dans votre laboratoire CIMEOS ?

C'est une vraie question, la question de la financiarisation de la recherche aujourd'hui. C'est pour ça que les prix comme celui de la Fondation Roquette sont importants. Parce que là, il y a une dotation de 25 000 € qui s'accompagne de ce prix. Et aujourd'hui, les dotations fixes des laboratoires ne sont pas suffisantes. Donc nous sommes dans l'obligation d'aller répondre à des appels à projets. Aujourd'hui, une grande part du travail de chercheurs, c'est de monter des projets, de déposer des demandes de financement et de tenter de les obtenir dans un environnement très concurrentiel.