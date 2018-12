A Dijon l'EFS lance un appel pour le don du sang pendant les fêtes

Dijon - France

Et si vous faisiez un cadeau précieux, utile et... gratuit ? Alors que la fin d'année est traditionnellement le moment où les stocks sont au plus bas, l'Établissement Français du Sang (EFS) vous incite à donner votre sang dans l'une de ses 126 maisons du don ou dans l’une des nombreuses collectes mobiles. Il faut savoir qu'en Côte-d'Or, chaque semaine on a besoin de 413 dons de sang, 116 dons de plasma et 30 dons de plaquettes. Et l’absence de prélèvement durant les jours fériés doit absolument être compensée sur les jours précédents et suivants pour parvenir à atteindre l’objectif hebdomadaire et assurer les besoins des malades.

"Des tensions sur les groupes sanguins A négatif et quelques rhésus du groupe O"

Le docteur Christophe Barisien, responsable de l'organisation du prélèvement du sang à l'EFS Bourgogne-Franche-Comté au sujet de la situation actuelle. "On arrive à la limite inférieure du niveau de réserve qu'on souhaite conserver. C'est à dire pour les globules rouges, une douzaine de jours de consommation de produits sanguins. Donc là, avec la première semaine des vacances qui vient de s'écouler, on arrive à la limite des douze jours". Quelques tensions commencent à se manifester. "Sur les groupes sanguins A négatif par exemple ainsi que sur quelques rhésus particuliers du groupe O. C'est la raison pour laquelle on souhaite maintenir la mobilisation pour la semaine à venir. Il s'agit de ne pas trop puiser dans les réserves".

Le docteur Christophe Barisien Copier

Le don du sang - DR

"Les excès alimentaires n'empêchent pas de donner son sang"

Mais les excès de table ne gênent-ils pas les dons ? La réponse de Christophe Barisien est très claire. "Non les excès alimentaires ne gênent pas du tout le don de sang. En terme de qualité du produit sanguin il n'y a aucune incidence. Bien sûr, si on a un peu abusé au cours de la période de fête on peut attendre 24 ou 48h pour récupérer un état de forme compatible avec un don du sang."

Les excès de table ne nuisent pas au don explique le docteur Christophe Barisien Copier

Un don c'est 480 millilitres de sang en moins de 10 minutes!

Pour le don de sang "total", entendez "le plus simple", 45 minutes sont nécessaires afin de passer toutes les étapes du parcours du donneur. Le prélèvement des 480 millilitres de sang lui se fait en à peine 6 à 8 minutes. Toute personne de 18 à 70 ans peut donner son sang. Sont exclues du don les personnes qui ont des pathologies cardiaques, de l'asthme ou des insuffisances respiratoires graves.

Où donner son sang à Dijon ?

Pour donner son sang en Côte-d'Or, rendez-vous à la "Maison du don" de Dijon, rue du Stade. Elle se situe entre les Urgences du CHU et la nouvelle tribune du stade Gaston-Gérard. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h. Le mercredi et samedi de 8h à 13h. Ci dessous vous trouverez la liste des prochaines collectes mobiles dans le département.

Et en Côte-d'Or...

*Jeudi 3 janvier 2019 Marcilly-sur-Tille : Salle Polyvalente Les Petits Ormeaux, Rue Planchotte de 16h à 19h.

*Vendredi 4 janvier 2019 Dijon : Salle Devosge, 5 Bis rue Devosge de 9h à 14h. Samedi 5 janvier 2019 Maxilly-sur-Saône : Salle Jean Naigeon, place de la Mairie de 8h à 11h.

*Mardi 8 janvier 2019 Chevigny-Saint-Sauveur : Salle du Polygone, Plaine de la Saussaie de 15h à 19h30.

*Samedi 12 janvier 2019 Magnien Salle Saint Agnan, Rue de Saint Agnan 8h à 11h30.

*Lundi 14 janvier 2019 Saint-Apollinaire Espace Tabourot, Rue François Mitterrand de 15h30 à 19h30.

*Mercredi 16 janvier 2019 Châtillon-sur-Seine Salle Luc Schreder, Rue Albert Camus de 15h à 19h.

*Vendredi 18 janvier 2019 Talant Salle Robert Schuman, Impasse des Corviottes de 16h30 à 19h30.

*Lundi 21 janvier 2019 Belleneuve Salle des Fêtes, Rue des Sports de 16h à 19h.

*Jeudi 24 janvier 2019 Gevrey Chambertin Espace Chambertin, 3 Rue de l'Eglise de 15h30 à 19h.

*Samedi 26 janvier 2019 Beaune Centre Social Blanches Fleurs, 65 Route de Savigny de 8h à 11h30.

*Mardi 29 janvier 2019 Dijon Campus Universitaire, 1014 Avenue du XXIe Siècle de 10h à 16h.

*Mercredi 30 janvier 2019 Vitteaux Salle Polyvalente, Route d'Avallon 16h à 19h15.

*Jeudi 31 janvier 2019 Fontaine-Lès-Dijon Centre Animation Pierre Jacques, Rue Général de Gaulle 15h à 19h30. Tous les lieux de collecte sur dondesang.efs.sante.fr, rubrique où donner.