A Dijon, la Nuit des Chercheurs nous explique pourquoi les enfants préfèrent les frites aux épinards

Les préférences alimentaires des enfants sont-elles prévisibles ? c'est le thème d'une mini-conférence proposée ce vendredi 30 septembre sur le campus de Dijon à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs. Pourquoi nos chérubins préfèrent les frites aux épinards ? les pâtes aux haricots ? Et finalement tous les enfants détestent-ils les légumes ? Sophie Nicklaus va répondre à ces questions, elle est directrice de recherche au centre des sciences du goût et de l'alimentation à lNRAé (l'institut de recherche agronomique)

France Bleu Bourgogne : Prenons l'exemple des épinards. Pourquoi est-il difficile de les faire manger aux enfants ?

Sophie Nicklaus : Il y a plein de raisons à ça. On a identifié facilement quatre problèmes avec ce genre d'aliments, comme les navets, les épinards: leur goût, leur texture, le fait qu'ils apportent peu de calories, pas beaucoup de marketing et souvent des tensions éducatives entre les parents et les enfants.

Le problème ce n'est donc pas l'épinard tout seul, mais tout le discours qui va aussi avec ?

Oui l'épinard n'est pas marketé. Les enfants vivent dans un univers alimentaire où ils sont devant la télé assez longtemps, ils voient des pubs pour des aliments hyper intéressants, hyper gras, hyper sucrés en général qui sont faits pour leur plaire. À côté de ça, on a l'épinard qui a un tout petit peu moins de chance, un peu moins de qualité à la base. Et en plus, vient se greffer à cela le problème des parents qui, pleins de bonnes intentions, veulent faire manger des épinards à leurs enfants. Parfois, c'est un peu à tout prix, et ça dérape. Alors au final on les écarte pour éviter une guerre autour de l'assiette.

Quel conseil donnez-vous aux parents pour faire passer des choses qui ne passent pas ?

Il faut de la constance à faire goûter, essayer d'éviter de trop s'ajuster aux goûts de l'enfant. Si on mange des épinards dans la famille, c'est important que l'enfant développe le goût d'apprécier les épinards parce que ça va permettre à tout le monde de manger ensemble. On propose, mais on ne force jamais un enfant à finir une assiette. C'est complètement contre-productif. On accompagne éventuellement, on travaille sur les recettes. Le goût de l'épinard, ça peut être légèrement astringent. Le fait de mettre un peu de crème, une petite sauce béchamel va légèrement masquer son astringence et permettre de la faire passer. Et surtout, on évite les tensions éducatives et tout ce qui peut être chantage. "Fini tes épinards et tu pourras avoir du dessert ou tu pourras aller regarder un film" parce ça en fait, ça dévalorise l'aliment tout simplement. L'enfant comprend très vite et se dit "Si on est obligé de me faire un petit chantage pour que je puisse le manger. C'est qu'il doit y avoir vraiment un problème avec ce truc !"

Sophie Nicklaus, directrice de Recherches à l'INRAE de Dijon © Radio France - Olivier Estran

Scientifiquement, est-ce qu'on comprend pourquoi on n'aime pas ceci ou cela?

Il y a peut être quelques causes génétiques avec des récepteurs olfactifs qui peuvent vous faire vraiment ressentir quelque chose d'extrêmement négatif quand on sent une odeur, un aliment, ça c'est une possibilité. Le fait de ne pas y avoir été habitué très tôt et donc pas avoir intégré ça dans son répertoire alimentaire. C'est toujours assez complexe, mais on est quand même programmés pour apprendre tout au long de notre vie. On a la capacité de pouvoir développer le goût pour un aliment tout au long de notre vie. Parfois, on a juste envie de le faire. Si je vous donnais un insecte, je vous dirais "Vous allez voir au bout de cinq fois. Vous allez l'aimer" Et voilà, je vous vois faire la grimace. Donc je vois bien que vous avez pas envie.

Vous ne restez pas cantonné à la fac, vous menez vos recherches en collaboration avec les cantines scolaires de Dijon.

Effectivement, en collaboration avec Dijon Métropole, on a mis en place des bornes de satisfaction dans les 38 restaurants scolaires élémentaires de la ville de Dijon pour savoir ce que les enfants aiment. Un des plats qui plaît beaucoup, c'est les spaghettis bolognaise. De manière générale, frites, pomme de terre, pommes noisettes, etc, ça plaît beaucoup. On avait à l'inverse du chou braisé aux petits légumes qui n'était pas très apprécié, mais qui était quand même noté au dessus de la moyenne. Donc c'était quand même un score assez honorable.

Pourquoi préfère-t-on les frites à tout autre chose, par exemple ?

Alors ça, on le sait. Leurs caractéristiques, c'est d'être grasses et salées. Grasses, ça veut dire beaucoup d'énergie pour 100 grammes, c'est une forte valeur de récompense. Les neuroscientifiques nous disent que dans notre cerveau, on a certaines zones qui s'allument, qui vont nous faire des petites décharges de dopamine, des neurotransmetteurs liés au plaisir. Plus l'aliment est calorique, plus cette décharge de plaisir est importante. Déjà le goût de la frite, c'est plaisant, c'est croustillant, c'est salé. Et en plus cette charge calorique, ça va encore venir renforcer le plaisir qu'on a à la consommer. Voila pourquoi pour les épinards c'est plus compliqué : il apporte beaucoup moins de calories, surtout si on rajoute pas la crème, la sauce béchamel. Face à la frite, ça passe un peu moins bien.

Pour poursuivre cette leçon passionnante, rendez vous ce vendredi soir sur le campus de Dijon de 18h à 22h pour cette Nuit des Chercheurs. C'est gratuit, ouvert à tous et toujours dans un langage très accessible.