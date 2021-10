A Dijon, la première promotion d'infirmières en pratique avancée (IPA) arrive sur le terrain

Dans le couloir du service d'oncologie du CHU de Dijon, Delphine Burignat a le sourire. L'infirmière en pratique avancée (IPA), fraîchement diplômée est fière de voir apparaître son nom en dessous de celui des professeurs de médecine du service.

Ces deux dernières années, Delphine a décidé de reprendre ses études pour suivre la formation IPA à Dijon. Aujourd'hui, elle a un équivalent de Bac + 5. "Mon métier consiste à assurer le suivi des patients atteints de maladies chroniques et qui sont sous chimiothérapie. Le médecin, lorsqu'il va voir le patient va poser un diagnostic et initier un traitement. Et ensuite, l'infirmière en pratique avancée va pouvoir prendre le relais de ce suivi. _Elle peut renouveler les traitements anti-cancéreux, mais aussi les médicaments pour les effets secondaires liés à la chimio_."

Un élargissement des compétences

Au CHU de Dijon, Delphine Burignat travaille avec Côme Lepage, Professeur d'hépato gastro-entérologie. Pour lui, ce nouveau métier amène une bouffée d'air : _"les infirmières en pratique avancée vont être capables de nous soulager dans notre quotidien de médecin_, ce qui nous permet d'avoir plus de temps pour nos autres patients d'une part, et prendre en charge plus de patients, ce qui est nécessaire. Tout le monde est gagnant et surtout les patients. Les IPA vont offrir au patient un suivi encore plus régulier que nous, nous ne pouvons plus avoir, du fait de la charge de travail que l'on a actuellement".

Chaque IPA a également dû choisir une des quatre "mentions" proposées lors de la formation:

Oncologie (pour les patients atteints de cancers)

(pour les patients atteints de cancers) Santé mentale (pour la psychiatrie)

(pour la psychiatrie) Néphrologie (pour les maladies rénales)

(pour les maladies rénales) Poly pathologies (pour les malades qui souffrent de diabète, d'hypertension, d'épilepsie ou encore des maladies d'Alzheimer et de Parkinson)

Infirmière visitant un patient dans un ehpad à Précy-sous-Thil en Côte-d'Or, 10 août 2020. © Radio France - Thomas Nougaillon

Etre IPA c'est aussi une fonction extrêmement tournée vers l'humain - Elodie Klein, IPA à Semur en Auxois en Côte d'Or

Elodie Klein exerce le métier d'infirmière depuis dix ans. Elle travaille au sein de l'hôpital de Semur en Auxois et depuis quelques jours à l'Ehpad de la ville. Elle a décidé de faire cette formation d'IPA car elle voulait un nouveau challenge dans sa vie professionnelle.

"Ce que je voulais surtout c'était prendre en charge mon patient différemment et surtout apporter plus d'humanité, apporter autre chose au patient. Ce que j'apprécie c'est d'avoir le temps de dialoguer avec eux, de parler un peu de tout, de la vie, des tracas , bref, d'écouter des choses qu'ils ne diront pas forcément au médecin".

Car c'est aussi ça le rôle des IPA, avoir le temps de prendre le temps avec son patient, et de pouvoir le cas échéant lui proposer les services d'une assistante sociale, d'une diététicienne ou encore d'un psychologue.

Et ce n'est pas Christelle Penneçot qui contredira tout ça. Elle est responsable du Master IPA à Dijon. Pendant deux ans, c'est elle qui a enseigné la pratique scientifique mais aussi cet aspect "humain" aux infirmières : "elles vont aborder d'autres sphères comme le social, le familial, peut-être même le financier car la maladie ça vient toucher la vie sous plusieurs aspects et à un moment donné, il faut que le patient puisse livrer ça dans un climat serein et de confiance et _l'IPA va mettre les conditions en place pour que cette parole soit accueillie_".

Un métier de passion, c'est une évidence. Seule ombre au tableau: la rémunération. A l'issue de leur formation, les IPA ne gagneront que 40 à 60 euros de plus par mois.