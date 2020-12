A Dijon, le centre de Ressource Autisme Bourgogne rouvre ses portes dans de nouveaux locaux

Depuis ce lundi 7 décembre, le Centre de Ressource Autisme Bourgogne est accessible au public mais dans ses nouveaux locaux, situés 19-21 Rue René Coty à Dijon. Mais compte tenu du contexte sanitaire, l'accueil au CRA et son Centre de Ressources Documentaires (CRD) s'effectue uniquement sur rendez-vous.

Le catalogue documentaire en ligne est accessible en ligne. Les diagnostics s’effectuent dans le cadre d’un parcours de soins global, après orientation par un médecin spécialiste (pédiatre, neuropédiatre, psychiatre, pédopsychiatre) ou une structure spécialisée dans le diagnostic des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA).

Qu’est-ce que le CRA ?

Le Centre Ressources Autisme est une structure médico-sociale animée par une équipe pluridisciplinaire. Cette structure remplit 10 missions réglementaires encadrées par le décret du 5 mai 2017 dans le domaine des Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA) :

- Accueil, écoute, information, conseil et orientation

- Promotion et diffusion des recommandations de bonnes pratiques et informations actualisées sur les TSA

- Appui et expertise à la réalisation de bilans diagnostics et fonctionnels et réalisation de ces bilans pour les cas complexes

- Action de sensibilisation ou formation à destination des proches aidants et des professionnels - Concours aux équipes de MDPH

- Contribution à la veille et réflexions sur les pratiques professionnelles

- Participation aux études et recherches

- Participation à l’animation du réseau régional des acteurs

- Apport d’expertise et conseil aux ARS, services territoriaux de l’État et collectivités territoriales

- Apport d’expertise et conseils aux instances nationales et internationales intervenant dans les TSA.

Le CRA intervient à la demande des familles en lien avec leur médecin et/ou des professionnels médico-sociaux et sanitaires. Le CRA se compose de 21 professionnels exerçant des métiers variés tels que psychiatres, pédopsychiatres, psychologues, neuropsychologues, psychomotriciens, ou encore orthophoniste, assistante sociale, enseignant spécialisé, éducateur spécialisé, secrétaires médicales... Un documentaliste, des chargés de missions et de projets ainsi qu’un responsable de formation complètent l’équipe.

A qui s’adresse le CRA ?

Le CRA Bourgogne s’adresse à toute personne concernée ou intéressée par les Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) :

- enfants, adolescents et adultes avec Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA)

- familles, aidants et aux associations de famille

- professionnels de la santé et de l’accompagnement des secteurs sanitaire, médico-social, de l’Éducation Nationale...

- organismes gestionnaires de structures d’accueil ou de prise en charge

- organismes et instituts de formation

- acteurs de droit commun (loisirs, logement, soins de ville, emploi...)

- tout public désirant s’informer sur les TSA.

Pourquoi ce déménagement ?

« Nous avions besoin de davantage d’espace pour l’accueil des usagers et la réalisation des évaluations diagnostiques des patients. Les nouveaux locaux sont équipés de 5 salles de consultation, d’une salle de psychomotricité, d’un espace dédié au centre de documentation et d’un espace d’accueil pour les familles. Ils sont plus grands, plus adaptés (normes PMR) avec un parking situé juste devant l’entrée », explique Sophie Galibert, la directrice du CRA.