A Dijon, le CHU prêt à affronter une troisième vague de COVID-19

Alors que le troisième confinement et ses mesures de restriction sont entrés en vigueur pour les Français, le CHU de Dijon-Bourgogne se prépare lui aussi à l'arrivée d'une troisième vague de COVID. Le nombre des patients hospitalisés pour cause de Covid-19 augmente, explique Nadiège Baille, la directrice générale. "Ce mardi 110 patients sont hospitalisés pour raison COVID dont 30 en réanimation. Sept jours plus tôt, ils étaient 65 donc oui ça progresse."

Nadiège Baille la directrice générale du CHU Dijon-Bourgogne entourée de gauche à droite des médecins anesthésistes-réanimateurs, Pierre Guillemet et Sébastien Mirek, lors d'un point presse ce 7 avril 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des ajustement en permanence

Sur le plan matériel, cela demande donc de s'adapter en permanence et "de faire des ajustements au plus près des besoins" poursuit Nadiège Baille, mais la directrice générale de l'établissement de santé le dit, "oui l'hôpital est prêt! On a malheureusement l'expérience et on a vu lors de la deuxième vague, qu'on pouvait faire plus de patients Covid et non Covid, que lors de la première vague et on a donc la capacité d'y faire face."

Un lit dans un service de réanimation du CHU Dijon-Bourgogne, pour les patients atteints d'une forme grave du Covid-19. © Radio France - Stéphanie Perenon

Cela se traduit donc par des lits de médecine supplémentaires grâce au partenariat avec les équipements du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) qui ne s'est jamais arrêté mais aussi avec les établissements privés de santé explique Nadiège Baille.

Les personnels fatigués mais toujours engagés

Comme lors de la précédente vague, la capacité maximale de cents lits de réanimation sera possible en cas de besoin. Côté effectifs, "il y a beaucoup de fatigue des personnels, et une sorte de lassitude", reconnait le Docteur Pierre Guillemet, médecin anesthésiste réanimateur en charge du pilotage de crise pour le CHU. Mais le professionnel, est convaincu, "que les équipes sont toujours prêtes à mener ce combat", et pour cela, "nous faisons tout pour maintenir leurs congés, pour qu'ils soufflent et puissent revenir."

Moins d'interventions chirurgicales reportées

Autre changement, le CHU a réussi à réduire "à 20% les déprogrammations d'interventions chirurgicales" indique le Dr Pierre Guillemet, chargé du pilotage de crise dans l'établissement dijonnais. "Il était de 60% lors du premier confinement et de 40% lors du deuxième confinement, et on le voit les gens continuent de venir se faire soigner et ça c'est essentiel."

Dans les couloirs du CHU Dijon-Bourgogne, ce 7 avril 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

La vaccination retarde l'afflux de patients

Ce qui va aider le CHU Dijon-Bourgogne à faire face à cette troisième vague, c'est aussi un taux de vaccination important dans notre département, de 14%. Et si c'est encore loin de l'immunité collective, c'est déjà beaucoup, souligne Nadiège Baille, "on note que cela reporte un peu l'arrivée des patients par rapport à ce qui se passe dans d'autres régions très touchées" souligne la directrice du CHU. "Car cela veut dire moins de formes graves dans les services de réanimation", pointe le Dr Sébastien Mirek, médecin anesthésiste-réanimateur au CHU Dijon-Bourgogne. Un établissement de santé qui peu s'enorgueillir d'un taux de vaccination important pour ses salariés, "aujourd'hui 61% des personnels sont vaccinés", conclut, confiante la directrice générale du CHU Dijon-Bourgogne.

