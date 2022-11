Piqûres et ondes cérébrales, les nouvelles méthodes du CHU de Dijon pour nous dégoûter de la cigarette

Et si un simple piqûre pouvait suffire à nous dégoûter de la cigarette ? Ou bien une série d'ondes envoyées à notre cerveau ? On en est pas encore là, mais on s'en approche. Le CHU de Dijon teste de nouvelles méthodes pour lutter contre le tabagisme, et elles sont révolutionnaires.

"Décrocher de la cigarette est très, très difficile car ce produit est fortement addictif" souligne le professeur Benoit Trojak, médecin psychiatre qui supervise deux nouvelles études. "Il faut savoir que les patches à la nicotine conduisent seulement 7% des fumeurs à s'arrêter. Cela semble très peu, et pourtant c'est encore une des aides les plus efficaces. Voilà pourquoi nous testons deux méthodes aux principes différents."

Une piqûre anti-tabac

Une des études lancée depuis septembre dernier associe 8 hôpitaux comme celui de Dijon, Rennes ou Bordeaux. Des volontaires reçoivent des piqûres destinées à les dégoûter de la cigarette. "Il s'agit d'injecter en sous-cutané des extraits de tabac dépourvus de nicotine. On fonctionne sur le même principe que le vaccin. Le corps identifie cette substance comme un "ennemi" et provoque une réaction immunitaire de l'organisme ce qui doit reduire l'envie de fumer" explique le professeur Trojak.

"Cette méthode s'applique aux fumeurs qui consomment 11 cigarettes ou plus par jour. Le patient reçoit deux doses à une semaine d'intervalle, et s'il n'a pas arrêté de fumer au bout de deux semaines, la prise en charge est renforcée par l'ajout de substances nicotiniques et de deux injections supplémentaires."

L'expérience a débuté avec 5 volontaires, mais le CHU de Dijon en attend d'autres. L'expérience va durer encore une année. Les résultats de cette nouvelle méthode seront connus début 2024.

Des ondes pour combattre l'envie de s'en griller une

Une autre étude est en cours, et celle-ci est née au CHU de Dijon. Depuis le mois de janvier , on teste une "stimulation cérébrale". Il s'agit d'agir directement sur le cerveau avec un appareil qui ressemble à un scanner. On s'allonge dans un fauteuil semblable à celui du dentiste, puis on reçoit des signaux qui vont agir sur notre envie de fumer. "On cible la région préfrontale qui concentre notre zone du désir immédiat" précise Benoit Trojak. "On arrive à être très précis, et agir sur le besoin irrépressible de consommer. Le traitement est indolore, sans risque et de courte durée. Une dizaine de séances de 15 minutes est suffisante pour arrêter le tabac."

25 personnes sont actuellement volontaires. Pour valider cette étude, certains reçoivent sans le savoir un traitement fictif, d'autres bénéficient de la vraie thérapie. On connaitra ainsi dans quelques mois la pertinence de cette méthode conçue à Dijon.